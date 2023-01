ERR Zaporižžjas: lääne sõjaväeinstruktorid on Ukraina uueks mobilisatsiooniks valmis

Mitte üksnes Venemaal ei räägita mobilisatsioonist, vaid ka Ukraina sõjaväelased tõdevad, et rindele on vaja uusi võitlejaid. Ukrainas viibivad lääne sõjaväeinstruktorid on uue mobilisatsioonilainega saabuvate Ukraina sõjaväelaste väljaõpetamiseks valmis.

Ametlikult räägitakse Ukrainas mitte mobilisatsioonist, vaid reservide loomisest.

"Sellest ressursist, mis meil praegu on, ei pruugi piisata. Ründeoperatsiooni käigus peab olema ülekaal kolm ühe vastu. Me peame selleks valmis olema. Kui juhtkond otsustas, et meil on vaja reserve kasvatada, siis nii on. Hetkel läbivad paljud meie sõdurid väljaõpet erinevates Euroopa riikides. Tänu Euroopa, USA, Kanada, Austraalia partneritele saame ka tehnikat," rääkis Ukraina sõjaväelane "Matvei".

Suurtükiväelase väljaõpe võtab rohkem aega kui tavalise jalaväelase väljaõpe.

"Spetsialiste on vähe, neid tuleb kohapeal välja õpetada. Just tuli meile jaoülem otse sõjakoolist, ta on suurtükiväelane. Kui aga tulevad tavalised inimesed, kes töötasid näiteks müüjate, juhatajate, telefonimüüjatena, siis võtab natuke aega, et neid välja õpetada," sõnas Ukraina sõjaväelane "Naaskel".

Suurtükiväelased ootavad oma ridade täiendamist.

"Ma arvan, et on vaja küll. Inimesed peavad olema kohal ja oma tööks ettevalmistatud. Töö tegemiseks on vaja ka tehnikat ja töövahendeid. Nii et on vaja küll. Peame olema kõigeks valmis," ütles Ukraina sõjaväelane "Hetman".

Kõige rohkem on aga vaja jalaväelasi.

"Iga Ukraina kodaniku kohustus on oma maad kaitsta. Ma arvan, et iga 20- kuni 40- aastane mees on kohustatud minema sõjaväekomissariaati, võtma ennast arvele ja ootama, millal riigil ehk kodumaal on teda vaja. Mitte sellest mööda hiilida, peitu pugeda või välismaale põgeneda," rääkis Ukraina sõjaväelane "Pilveke".

Zaporižžja oblastis asuvas väljaõppekeskuses töötavad ka lääne instruktorid.

"Me üritame hoida grupid võimalikult väikesed, tavaliselt kaheksa kuni 20 inimest korraga, õppeprotsessi huvides. Aga iga grupp, mis siia saabub, on erineva suurusega," ütles Kanadast tulnud sõjaväeinstruktor "Bandera".

"Bandera" teenis 15 aastat Kanada jalaväes. Kui algas sõda, siirdus ta kohe Ukrainasse.

"Alguses ma mõtlesin minna võitlema Võõrleegionisse, aga siia jõudes sain aru, et minust on Ukraina sõjaväele kõige rohkem kasu sõdurite väljaõpetamisel. Ma õpetan neid nii kaua, kuni on inimesi, keda on vaja välja õpetada," rääkis ta.

Keskmiselt viibivad Ukraina sõdurid väljaõppelaagris viiest päevast kuni kahe nädalani.

"Alati on vaja rohkem aega ja rohkem väljaõpet, nii et muidugi ei piisa sellest. Aga kuna praegu ei ole rahuaeg, vaid käib sõda, siis nad peavad sõdima ja samal ajal ka väljaõpet saama. Nii et väejuhatus peab leidma tasakaalu nende kahe asja vahel," ütles Kanadast tulnud sõjaväeinstruktor "Hund".

"Hund" ja tema kolleegid on valmis uueks mobilisatsioonilaineks.

"Minul jätkub energiat, kuniks venelased on Ukrainast läinud. Ma jään siia, kuniks nad on läinud, kuniks Ukraina on vaba," ütles "Hund".