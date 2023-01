Tänavatele on ilmunud valimisplakatid ja valijatega kohtuvad poliitikud

Valimiskampaania kõrghetked on kätte jõudmas. Tänavatele on ilmumas valimisplakatid ning kandidaadid kohtuvad valijatega.

Rohelised jagasid pühapäeva hommikul Viimsi rahvale köögivilja- ja lilleseemneid. Nende sõnul on inimesed valmis oma mõtteid jagama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Osa tulevad ise küsima, osal on hommikul kiitre ja kes küsivad, saavad omad vastused kätte. Aga inimesed on iseteadlikumad ja juba teavad, keda valivad," ütles Roheliste erakonna liige Oliver Liidemann.

Pirital kutsus Keskerakond valijad uisutama ja suusatama ning perepäeval oli kohal nii Jüri Ratase buss kui ka Mihhail Kõlvarti rong.

"Ei ole veel kuulnud ühtegi kurja sõna, mida tavaliselt ikka kuuleb, aga inimesed on ju tulnud spetsiaalselt ja nad teavad, kuhu nad tulevad, ja nad on olnud väga positiivsed," kinnitas Keskerakonna liige Monika Haukanõmm.

Balti jaama turu väravas jagasid valimisbuklette, komme ja pastakaid Isamaa kandidaadid. Riina Solman sõnas, et ministrid tuntakse ära ning räägitakse oma muredest ja ka hirmudest.

"Et on sõda, on kriisid, et mul on hirm, mida teha. Kõik see muu on tühi-tähi, kõik te pakute midagi, aga mis Eestist saab, mis maailmas toimuma hakkab," kirjeldas ta inimeste muresid.

Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna ütles, et inimesed, kes kandidaatidega juttu rääkima jäävad, on poliitikaga kursis ning lubavad minna valima. Räägitakse nii Ukraina sõjast kui ka toimetulekust.

"Arutatakse, mis siis ikkagi saab ja kes saab valituks. Ma olen nii palju oma elus teinud tänavakampaanait, et sisetunne on hea," lausus Tsahkna.

Parempoolsed olid oma valimistelgiga Nõmme turu juures ning neilt uuriti, mis erakonnaga tegu ja mida nad poliitikas teha tahavad. Erakond kandideerib riigikogu valimistel esimest korda.

Parempoolsete esimees Lavly Perling märkis, et küsitud on näiteks maamaksu kohta.

"Üldiselt on tore olnud, inimesed saavad aru, et majanduskasv on see, mis toob Eesti inimestele jõukuse," lisas ta.

Kristiine keskuse juures, kuhu kampaania ednedes pea kõikide erakondade esindused kogunevad, oli Reformierakona telk pühapäeval ainuke. Kandideerijatel on kiired ajad, ütles erakonna juhatuse liige Kristen Michal.

"Praktiliselt iga nädal kolm-neli üritust, pluss õhtuti ja hommikuti, oleneb, kuidas on. Otse veel mingid debatid ja saated. Eks see viimane kuu nüüd, lõpusirge on väga intensiivne," tõdes Michal.

Tallinnas ringi sõites ei näinud "Aktuaalne kaamera" pühapäeval sotsiaaldemokraatide ja EKRE valimistelke. Kampaania kõrghetked on aga veel ees. Riigikogu valimiste eelhääletus algab 27. veebruaril.