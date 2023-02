Elering hangib LNG-terminalile laadimiskäpa

Elering alustas riigihanget pikalt vaidlusi põhjustanud laadimiskäpa soetamiseks, mille võib riigile kuuluva võrguoperaatori sõnul tulevikus liituda soovijale kaile paigaldada, et LNG-ujuvterminali kasutusele võtta.

Eleringi varahalduse juhi ja juhatuse liikme Kalle Kilki sõnul on gaasi varustuskindlus regioonis kahe toimiva LNG terminaliga tagatud ning ettevõte hangib käpa, et vajaduse korral saaks tulevikus ujuvterminali Paldiskis gaasivõrguga kiiresti liita.

"Sarnane kogemus on meil olemas elektrivõrguga liitumise puhul – ka seal hangime me pika tarneajaga keerulisi seadmeid endale varusse, et liitumispunkt vastavalt liituja soovile kiiremini välja ehitada. Seadmete kulud kannab seejuures alati liituja," ütles Kilk.

Soetatav laadimisvars ehk niinimetatud käpp jääb Eleringi sõnul "gaasivarade reservi" ja ettevõte saab seda liitujale soovi korral lühikese tähtaja müüa või kaile paigaldada.

Elering märkis, et kui tavaliselt võtab laadimisvarre tellimine ja valmistamine aega vähemalt 40 nädalat, siis juba olemasolev käpp lühendab ujuvterminali kasutuselevõtule kuluvat aega 10 korda.

Elering teatas, et ladustab sektsioonidena Eestisse toodava laadimisvarre konserveerituna Paldiski kompressorjaama juures. Käpp on võimalik ligikaudu nädala jooksul kokku monteerida, misjärel võtab selle paigaldamine haalamiskaile ja seadistustööd aega veel nädala või paar.

Ettevõte teatas, et kui seadme soovib kommertseesmärkidel kasutusse võtta mõni konkreetne liituja, tuleb tal tasuda kõik seadme soetamise ja ülespaneku kulud.

Alexela ja Infortar ehitasid eelmisel aastal Paldiskisse veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtuks sobiva kai, mille toruühenduse poole rajas Elering.

Alexela ja Infortar esitasid novembris Eleringile liitumistaotluse ja laeva tehnilised parameetrid, kuid Elering ei olnud rajatud toruühendusele lisanud gaasi laevalt torudesse suunavat "käppa", sest ei pidanud seda enda ülesandeks. Alexela leidis aga, et "käpp" kuulub ülejäänud toruühenduse juurde ja selle olemasolu eest vastutab Elering.

Eleringil pole praegu menetluses ühtegi liitumistaotlust ning ettevõtte teatel on eelmisel aastal laekunud kahe liitumistaotluse menetlus lõppenud Eleringist mitteolenevatel põhjustel.