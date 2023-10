Michal: Paldiski LNG-terminali laadimiskäpp on olemas

Michal rääkis "Terevisioonis", et Lätis asuv Incukalnsi gaasihoidla on rohkem kui 90 protsendi ulatuses täis ning sealsetest varudest jätkub Eesti terve aasta tarbimiseks, kuid lisaks sellele saab gaasi ka Poola toruühendusest GIPL ning Klaipeda LNG-terminali kaudu Leedust.

"Ja meil on ka oma Paldiski ühendus, Paldiski kai. Kuhu on võimalik see avalikkuses palju arutatud käpp külge panna. See käpp on olemas ja tulemas ja pannakse ka külge ja siis on alati võimalik sinna laeva ja…," rääkis kliimaminister.

Küsimusele, kas kas käpp on olemas või tulemas, vastas Michal: "Ei no käpp pannakse külge. Ta on tegelikult meile juba nii-öelda ära varutud. Käpp pannakse külge ja sinna on võimalik ka laev panna, nii, et see on ka olemas."

"Aga kõikide nende arutelude juures tasub meeles pidada, et veelkord: seal [Läti] hoidlas on nii palju gaasi, see on täis erinevalt varasemast ajast ja meie gaasitarbimine on oluliselt vähenenud ja meie talvine tarbimine ei ole nii suur isegi kõige külmemal talvel, et see peaks probleeme tekitama," rõhutas minister.

Täpsustavale küsimusele, kas juhul, kui Eestil on vaja siiski kasutada Paldiskis asuvat haalamiskaid ja käppa, siis kas taasgaasistamise jaamad ja ujuvterminal on olemas, vastas kliimaminister: "Ma siiski arvan, et me saame selle kõigega hakkama, mida on vaja, Eesti varude Keskus saab sellega hakkama. Ja ma veel kord ütlen, et spekuleerimine selle üle, mida täpselt selleks vaja on – ma ütlen, et ka need varud on tõenäoliselt piisavad, et me isegi ei pea sellega spekuleerima."

Eesti gaasiga varustamise teema tõusis teravamalt päevakorda pärast seda, kui ööl vastu pühapäeva peatasid Eesti ja Soome gaasi transpordi riikidevahelises gaasitorus Balticconnector, kuna selles tekkis välise kahjustuse tõttu leke.