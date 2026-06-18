Tartu suure elektrikatkestuse põhjustas halbade asjaolude kokkusattumine

Tartus ja selle lähiümbruses 9. juunil toimunud suure elektrikatkestuse taga oli hooldustööde, tehnilise tõrke ning inimeksimuse koosmõju, teatas Elering neljapäeval.

9. juuni õhtupoolikul oli Tartu ja selle ümbrus elektrita. Elektrikatkestustest oli teateid Annelinnast, Veerikult, Ülejõelt, Raadilt, Karlovast ja Kesklinnast. Foorid ei töötanud ja liiklus seisis. Elektriühenduse katkemisest anti teada ka mujalt Lõuna-Eestist.

Kohalike sõnul oli elektrita ka Eesti üks suurimaid haiglaid Tartu Ülikooli Kliinikum.

"Sellise mõjuga sündmus ei saa tavaliselt tekkida ühe põhjuse tõttu. 9. juunil langesid kokku mitu ebasoodsat asjaolu, mis üksteise mõju võimendasid. Kuigi tuvastatud eksimused puudutasid meie koostööpartneri tegevusi, käsitleme juhtunut Eleringi vastutusalas oleva sündmusena," ütles Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja.

Katkestus tekkis olukorras, kus piirkonnas toimusid plaanilised hooldustööd ja võrk töötas seetõttu ajutiselt tavapärasest väiksema reserviga. Samal ajal esines seadme juhtimisel tehniline tõrge ning tehti mitu eksimust. Nende asjaolude koosmõju viis elektrikatkestuseni Tartus ja selle ümbruses.

Katkestus likvideeriti Eleringi süsteemis 20 minutiga. Katkestus algas kell 17.07, esimeste klientide toite taastas Elering kell 17.15, viimane sündmusest mõjutatud Eleringi alajaam pingestati kell 17.27.

Pärast seda jätkus klientide elektrivarustuse taastamine jaotusvõrgus. Elektrilevi taastas elektrivarustuse lõpptarbijatele järk-järgult kell 17.45.

"Juhtunu põhjal vaatame üle oma protsessid ja järelevalve, et selliste olukordade kordumise tõenäosust vähendada," lisas Reigo Kebja.

Viimati tekkis Eleringi võrgus võrreldava ulatusega olukord seitse aastat tagasi Narvas.