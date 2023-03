Eksperdid peavad võimalikuks Infortari keskendumist energeetikale

"Infortar ise on kommenteerinud, et nende kolm tegevusvaldkonda - kinnisvara, energeetika ning laevandus - omavad head kasvupotentsiaali ning neil on plaan investeerimist energeetika ja kinnisvara projektidesse jätkata. Arvestades seda, et Infortari tütarfirma Eesti Gaas on juba praegu rahvusvaheline firma pakkudes Soome-Balti piirkonnas klientidele erinevas vormis maagaasi ja arendab päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmist, siis eeldan, et paljud investeeringud liiguvad sinna," ütles ettevõtte Redgate Capital partner Aare Tammemäe. "Pealegi on energeetika valdkond "kuum" teema ning gaas on Euroopas käsitletav ülemineku kütusena ja tuuleenergia sõbrana, siis see valdkond võiks kõnetada investoreid päris hästi," lisas ta.

"Arvan, et ka ärikinnisvara turul on tekkinud ja tekkimas palju ostukohti ning see valdkond on samuti hästi kapitalimahukas ning vajab palju omakapitali," ütles Tammemäe ning viitas samas, et laevanduse investeeringuid teostab Tallink ise.

Ka finantsnõustamisfirma Superia Corporate Finance'i partner Henrik Igasta pidas võimalikuks Infortari tegevuse laienemist gaasiturul: "Eesti Gaas on nende omandis ju tegelikult väga hästi toiminud, nad on pannud selle asja väga korralikult ja kasumlikult tööle. Nii et jah, ma arvan, et gaasiäri nad kindlasti teha oskavad."

Igasta rõhutas siiski, et ei tea täpsemalt, miks Infortar börsile plaanib minna. "Ainuke loogiline järeldus on, et ju neil siis on sellele kapitalile mingi hea kasutusotstarve olemas," tõdes ta.

Ka varahaldusfirma Avaron investeeringute juht Peter Priisalm ütles, et ei tea Infortari plaane, kuid möönis, et ettevõttel võib olla ambitsioone gaasiäris ja võib-olla ka kinnisvaras.

"Kindlasti võib neil olla ambitsioon regionaalsel LNG-turul toimetada. Pärast kohaliku terminali valmimist – kui nad ühel hetkel suudavad hea hinnaga gaasi sisse tuua - siis neil on võimekus müüa seda laiemalt, mitte ainult Baltikumis, aga ka Poolas ja Poola on suur turg. Seal perspektiivi kindlasti on," rääkis Priisalm.

Samas viitas Priisalm, et Venemaa algatatud sõda Ukrainas on olukorda gaasiturul kardinaalselt muutnud. "See pööras gaasiäri pea peale: kui enne tuli kogu gaas Venemaalt, siis nüüd põhimõtteliselt ei tule enam midagi. Aga nemad (Infortar – toim.) on ühed suured turuosalised, kes LNG-turul tegutsevad. Kuna neil on oma LNG punkerlaev, siis see annab neile teatud paindlikkust ja võimekust turul," rääkis ta.

Siiski on gaasiturg praegu keeruline, kuna väga raske on ennustada, milline on olukord mõne aasta pärast - võib-olla on sõda läbi ja suhted Venemaaga normaliseerunud ning gaasiturg tagasi keeranud, ütles Priisalm. Teisalt on aga paljud mitte ainult majanduslikel põhjuste, aga ka põhimõtetest lähtuvalt loobunud gaasist ja läinud üle elektri kasutamisele, kuna ei taha enam Venemaa käitumise tõttu gaasi tarbida, soojuspumbad on üha efektiivsemad ning investeeringud roheenergeetikasse üha kasvavad, lisas ta.

"Seda kõike tuleb arvesse võtta gaasiäri hindamisel. Aga selleks peaks Infortar lisainfot andma, mul ei ole mingit ülevaadet nende 2022. aasta tulemustest ega ka sellest, kuidas klientide arv on muutunud gaasiäris ega muid asju," ütles Priisalm.

Ajastus ja tulevik võivad osutuda edukaks

Rääkides aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) ajastusest, tõi Tammemäe välja, et viimane suurem edukas IPO toimus Eestis 2021. aastal, kui börsile jõudsid Enefit Greeni aktsiad ning vahepeal on võlakirju ja aktsiaid avalikult pakkunud pigem pangad ja väiksema kasvuettevõtted.

"Investoritel on aga jätkuvalt huvi investeerida ning eriti energeetikaga seotud edulugudesse. Seega on eeldused loodud heaks debüüdiks," leidis Tammemäe.

Igasta sõnul praegu maailmas aktsiaturgude primaarturgudel väga palju ei toimu, kuid ei saa siiski välistada, et Infortar tabab oma IPO-ga tõusulainet.

"Ma ei arva, et turu sentiment nüüd kiiresti ja väga palju paremaks läheb, aga võib-olla nad tabavad mingisugust positiivset hetke turul. Ma ei arva, et peaks olema kuidagipidi nagu hirmus negatiivne nende väljavaate suhtes," ütles Igasta.

"Eks see ajastus võib-olla on keeruline, aga ma ei tea nende nägemust tehingu mahust ja rahakasutusest, kuhu see kapital allokeeritakse ja mis sealt tootluse mõttes vastu vaatab. Kuidas ja mismoodi see võiks minna, sõltub nii paljudest asjadest," kirjeldas Igasta praegust olukorda. "Eks ta minu jaoks oli ka mingit pidi nagu üllatav, aga tegu on ikkagi kogenud ja professionaalse äriga - ju neil on selge arusaam, miks nad seda teevad ja mis nad siit saada tahavad. Nii et eks tuleb varuda kannatust ja veidi oodata, et saab näha, millega nad lagedale tulevad," rääkis ta.

"Igal juhul on tore, kui keegi ikkagi üritab siia kohalikku konnatiiki juurde tulla oma aktsiaga. See on ju ainult positiivne," võttis Igasta oma seisukoha kokku.

Tammemäe hinnangul võib Infortari aktsiast saada väärtusaktsia, mis võiks maksta investoritele ka dividenditulu.

"Viimasest suurest IPO-st (Enefit Green) on möödunud juba mitu head aastat ning investorid soovivad näha pidevalt lisandumas uut investeerimiskaupa. Infortari näol on tegemist suure ning Eestis ja tõenäoliselt ka Soomes hästi tuntud ettevõttega, millele võiks tekkida ka börsil hea likviidsus. Kas nad ületavad Enefit Greeni IPO käigus kaasatud investorite arvu, selles siiski kahtlen, aga tugevat tulemust võiks eeldada küll," ütles Tammemäe.

Infortar on Eesti suurim investeerimisettevõte, mille bilansimaht ulatub 1,1 miljardi ja omakapital 569 miljoni euroni. Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Kokku kuulub Infortari kontserni 48 tütarettevõtet. Infortar omab 40 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100-protsendilist osalust AS-is Eesti Gaas ja suurt kinnisvaraportfelli.

Eesti Gaas pakub Soome-Balti piirkonnas klientidele maagaasi nii torugaasi, surugaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ja arendab taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmist. Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti.

Tallink Grupp on Läänemerel tegutsev merelaevandus- ja transpordikontsern. Tallinki uued laevad vastavad nii kõikidele kehtivatele kui ka teadaolevatele tulevastele saastenormidele. Lisaks reisijate- ning kaubaveole merel pakub Tallink teenuseid maismaal, opereerides e-poodi, hotelle ja restorane. Tallinki aktsia on noteeritud Nasdaq Tallinna ja Helsingi börsidel.

Infortari kinnisvaraportfellis üle 100 000 ruutmeetri kinnisvara - neli hotelli, mitmeid büroohooneid, logistikakeskus Maardus, Tallink Tennisekeskus ning pea 50 hektarit suure arenduspotentsiaaliga maad Tallinnas ja selle ümbruses. Kinnisvaraga on tihedalt seotud Infortarile kuuluvad ehitusettevõtted EG Ehitus, INF Ehitus ja INF Infra ning ehitusmaavaradega tegelev Eesti Maavarade Grupp.