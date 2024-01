Elering lasi Pakrineeme LNG-kaile laadimiskäpa paigaldada

Edasi jätkuvad käpa ühendamis- ja seadistamistööd. Lõplikult peaks käpp, mis on vajalik LNG gaasitankeritelt maapealsesse võrku toimetamiseks, töövalmis olema veebruari lõpuks, teatas Elering sotsiaalmeedia vahendusel.

Käpp kaalub üle 50 tonni ja on suuteline edastama gaasi rõhuga kuni 104 baari.

Käpa paigaldas ettevõte RVT Ehitus

Eesti Varude Keskuse, millele Pakrineeme sadam kuulub, pressiesindaja Martin Jaško ütles kolmapäeval ERR-ile, et praeguseks on lõpetatud Pakrineeme sadama toimivaks sadamaks arendamine ning alates 1. jaanuarist saab see laevu vastu võtta. Sadama operaator on AS Tallinnas Sadam, mis pakub kõiki laevade vastuvõtuks vajalikke sadamateenuseid.

Laadimiskäpa paigaldamisega, mille eest vastutab Elering, saab see ka võimekuse gaasi vastuvõtuks.

Jaško rõhutas ka, sadam on nüüdseks korrastatud, sinna on paigaldatud piirdeaed, valgustus, ehitatud ligipääsutee.

Laadimiskäpa teema on püsinud avalikkuse tähelepanu all alates 2022. aasta sügisest, kui laadimiskai valmis sai. Kui Alexela ja Infortar ehitasid Paldiskisse LNG vastuvõtuks sobiva kai, mille toruühenduse poole rajas Elering, siis sama aasta novembris selgus, et gaasitankereid ikka vastu võtta ei saa, kuna Elering ei olnud lisanud rajatud toruühendusele gaasi laevalt torudesse suunavat käppa, sest ei pidanud seda enda ülesandeks. Käpa leidmiseks ja paigaldamiseks korraldatud esimene hange 2023. aastal nurjus.