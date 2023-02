Siberis sündinud laste ühing annab välja mälestusteraamatu

Siberis sündinud laste MTÜ tähistas Pärnus oma esimest aastapäeva. Seltsi liikmed on mälestusi kogunud, panevad nendest raamatut kokku ja kavandavad koostööd sarnase organisatsiooniga Lätis. Küüditatute järeltulijaid on Eestis paari tuhande ringis ja neist kuulub seltsi ligemale 150.

Osa praeguse seltsi liikmetest kuulub ka Mementosse, kuhu on kogunenud võõrvõimu kuritegude all kannatanud. Just seal omavahel kokku saades tuli mõte, et Siberis sündinud võiksid eraldi organisatsiooni luua.

"Meie, Siberis sündinud lapsed, oleme oma vanemate ja vanavanemate kaudu Mementos juba selle loomisest saadik. Aga nüüd, kus me ise oleme vanavanemateks saanud, siis oleme oma eakaaslasi otsinud, kes Siberis on sündinud, saatusekaaslasi. Ja meil on vajadus tekkinud rääkida, rääkida oma lugudest," lausus MTÜ liige Ene Muts.

Rääkimisest ja mälestuste jagamisest omavahel kokku saades jõuti juba selleni, et osa inimesi hakkas neid kirja panema ja nüüd käivad ettevalmistused raamatu väljaandmiseks.

"Selle aasta põhitegevus on meie mälestuste ja meenutuste raamatu avaldamine. Nende lugude otsimine, kes on nõus oma perekonna ja iseenda lugu kirjutama," ütles MTÜ liige Ants Arro.

Arro lisas, et uued liikmed on samuti oodatud. Aga Lätis on selline selts juba olemas ja plaan on sellega koostööd teha.

"Lätis on olemas nii-öelda katusorganisatsioon, Läti represseeritute liit. Neil on ka sõsarorganisatsioonid üle Läti, kes ühendavad Siberis sündinud ja Siberis, nagu Lätis on tavaks öelda, Kolgata tee läbi teinud inimeste organisatsioon. Praegu on põlvkond pärast taasiseseisvumist, on õige aeg, et need inimesed saaksid kokku ja võib-olla leida midagi ühist, et üheskoos end paremini kuuldavaks teha ka Euroopa tasemel," lausus politoloog Veiko Spolitis.