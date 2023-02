Politsei võttis elamisloa Kremli-meelselt aktivistilt

Politsei- ja piirivalveamet tunnistas kaitsepolitseiameti ettepanekul kehtetuks pikka aega Kremli-meelse tegevusega silma paistnud Sergei Tšaulini pikaajalise elaniku elamisloa. Mees on kapo teatel Eestist lahkunud.

"Kaitsepolitsei ettepanekul tunnistas politsei- ja piirivalveamet määratlemata kodakondsusega Sergei Tšaulini pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks. välismaalaste seaduse (§ 241 lg1 p 2) põhjal võib välismaalase elamisloa tühistada, kui ta kujutab ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule. Määratlemata kodakondsusega Tšaulin lahkus Eestist 14. veebruari õhtul," teatas kapo kolmapäeval.

Kapo teatest ei selgu, millisesse riiki Tšaulin lahkus. Mees ise ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et viibib Venemaal ja kaitsepolitsei deporteeris ta.

Tšaulin on kapo teatel pika aja vältel aktiivselt levitanud vaenulikku Venemaa Föderatsiooni propagandat.

"Kremli tööriistana on Tšaulin aastaid antifašistliku liikumise sildi all õhutanud rahvuslikku ja poliitilist vihkamist. Mees on samuti olnud surematu polgu aktsioonide eestvedaja ja Kremli lõhestuspoliitika elluviimiseks juhtinud mittetulundusühingut Venemaa Kaasmaalased Euroopas," märkis kapo.

Tšaulin on alates 2006. aastast sageli osalenud erinevates Kremli-meelsetes aktsioonides ja meeleavaldustel.