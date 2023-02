Ida-Viru keskhaigla kunstilised kabinetid maandavad laste arstilkäigu hirme

Ida-Virumaa keskhaigla EMO laste vastuvõtutubade merealuseks maailmaks ja džungliks maalimine on saanud palju positiivset vastukaja.

"Minul oli täiesti vau-efekt ja minu kolmeaastane, kellele üldse ei meeldi arstid ega valged kitlid, siis isegi tema, kui ta nuttis, jäi seisma ja vaatama. Ja arst sai ka last eemale tema mõtetest, näidates, et seal on ahv ja seal on elevant. Meil läks EMO-s käik palju lihtsamalt," rääkis lapsevanem Eike Mällo.

Väiksem nutvate laste hulk aitab kaasa ka töökeskkonna parandamisele, ütles seintemaalingute idee autor doktor Aleksandra Šilova.

"Kui me saame lapselt naeratuse, kui me saame muuta last rahulikumaks, siis me saame palju paremini ka läbivaatust teha. Ja kui me näeme päeva jooksul naeratavaid lapsi, siis me väsime vähem," ütles ta.

Lapsevanemana usub Eike Mällo, et ka võimalikud tulevased EMO-s käigud ei ole enam nii stressirohked.

"Ma arvan, et järgmisel korral on temaga sinna lihtsam minna, kui ma ütlen, et me läheme sinna tuppa, kus on kalad või need loomad," sõnas Mällo.

Doktorile meeldis ettepanek, et selliseid kunstilisi lahendusi võiks rakendada ka täiskasvanute osakondades.

"Jaa, see kõlab väga huvitavalt, sest igas inimeses on ju laps alles ja iga inimest lõbustavad sellised põnevad maalingud. See looks tõesti meeldiva keskkonna, mis ei ole range haiglasolek, vaid selline lõbus, mis kergendaks paranemist ja teeks meie haiglasolekut lõbusamaks," rääkis Šilova.

Esialgu on Ida-Virumaa keskhaiglas lisaks laste EMO-le kavas noore kunstniku Aleksandra Vlasova kaasabil seinad põnevaks kujundada ka renoveeritavas lastehaigla osakonnas.