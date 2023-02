Von Krahli teater otsib 3,2 miljoni euroga hoonele ostjat

Hoone kuulub teatrijuhi Peeter Jalaka ettevõttele Von Krahli Majad OÜ.

"Ootasime pikalt otsust, mis teatrist üldse saab aga seda ei tulnud ega tulnud ja õigupoolest pole tulnud tänaseni. Püüdsime kultuuriministeeriumi tähelepanu igal võimalikul moel, kuid kahjuks tulemusteta," ütles Jalakas.

"Tegelikult esimene mõte oli see, et oleks hea, kui hoones, kus on 80 aastat teatrit tehtud, tehtaks seda edasi," sõnas ta ja lisas, et pakkus hoone tagasi ostmise võimalust ka ministeeriumile, kes selle talle 30 aasta eest müüs, kuid riigil kinnistu vastu huvi ei olnud.

Uue pinna soetamist teater ei plaani ning müügist saadud tuluga kaetakse üles jäänud võlad.

Peale müügikuulutuse avaldamist on hoonele tekkinud mitmeid huvilisi, küll aga mitte kultuurivaldkonnast, ütles Jalakas.

Müügikuulutuses märgib maakler, et hoonesse on võimalik rajada näiteks butiikhotell või hostel, samas sobib see ka kinniseks klubiks või varieteeks. Samuti toob maakler välja, et teatrihoone vastas on valmimas kasiino Bombay Club ehitus, mis aitab tulevasele äripinnale jõukaid kliente meelitada.