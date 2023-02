Emakeele selts soovitab mitme võõrsõna kirjapilti muuta, sest inimesed on neid sõnu harjunud hääldama teistmoodi. Kuigi võhikutele tundub, et keelereegleid muudetakse liiga sageli, kinnitab selts, et sellised otsused vaagitakse üksipulgi läbi ning kergekäeliselt muudatusi ei tehta.

Eesti keeles kehtib lihtne reegel: sõnu kirjutatakse üldjuhul nii, nagu hääldatakse, aga mõni võõrsõna on eesti keelde nii mugandunud, et hääldus ja kirjapilt enam ei klapi. Nii plaanib emakeele selts lubada alates märtsist praeguse kirjapildi kõrval hääldusmugandite kasutamist. Ehk edaspidi te ei eksi, kui kirjutate karate kahe e-ga või tsunami kahe a-ga, samuti on märtsist alates lubatud kirjutada gala asemel gaala ja polügooni asemel polügon.

"Kui me lähme sellele pidulikule üritusele, siis eestlane minu meelest pigem ei ütle, et ta läheb galale, see kõlab minu meelest naljakalt, sellepärast see gaala-muudatus. Kui tsunaami ja gaala puhul hääldatakse a-d pikalt, siis karate puhul tekitas segadust käänamine. Kehtiva normi kohaselt oleks osastavas käändes õige vorm karatet, mitte karateed. Õpilased on kõige kehvemas seisus, kui mõtlevad, mis selle sõnaga teha," rääkis emakeele seltsi keeletoimkonna vanem Urve Pirso.

Ettepanek reegleid muuta tuleb üldjuhul teadlastelt, näiteks viimane muudatus põhineb Tiina Paeti valmival doktoritööl. Pirso sõnul pole keeletoimkond ka alati välja pakutud rööpvormiga nõus.

"Üldine reegel on, et uus reegel vana ei tühista, nii et need põlvkonnad, kes on üles kasvanud teadmisega, et Teine maailmasõda puhul teine kirjutatakse suure tähega, võivad seda ka edasi teha. Koolides küll õpetatakse lapsi uue reegli järgi," lausus emakeele seltsi keeletoimkonna liige Helika Mäekivi.

Kuigi aeg-ajalt kostab nurinat, et keelereegleid muudetakse liiga tihti, siis 13 aastat keeletoimkonnas olnud Mäekivi sõnul on selle aja jooksul tehtud 10 otsust. Millised reeglid järgmisena vabaks lastakse, on Mäekivi sõnul raske öelda, sest keelekorraldus käib muutuste järel, mitte ei ennusta neid.

"Mida on keeleinimesed täheldanud, on sõnade taotlema ja töötama pööramine. Õige oleks pöörata neid sõnu nii, nagu armastama, et mitte miski selles tüves ei muutu. Taotlema, taotleda, taotlen, aga kuuleme järjest rohkem taodelda, nagu sõna töötlema. Nii et võib-olla on see üks sõnadest, mida keeletoimkond tulevikus arutab," lausus Mäekivi.