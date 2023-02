ERR Butšas: kohalikud usuvad, et kogetud õudused ei kordu

Kiievi eeslinnas Butšas, mis sai Vene vägede okupatsioonis tugevalt kannatada ja kus hukkus sadu inimesi, ehitatakse kodusid üles ning usutakse, et kogetud õudused enam ei kordu.

Butša koledustest on ajalukku jäänud rida mällusööbivaid kaadreid. Üks neist on pärit Vaksali tänavalt. Praegu on seal suur ehitusplats ning kõik kodud ehitatakse uuesti üles. Majad saavad uued katused ja aknad, väiksemad killuaugud täidetakse makrofleksiga. Mõni hoone ehitatakse täitsa uuesti.

"Uued aknaklaasid pani riik, aga seest ma remontisin juba ise," sõnas kohalik elanik Vassili.

Konstantin näitas "Aktuaalsele kaamerale", kuidas raketid lendasid ja kus Vene sõjatehnika koos sisuga oma otsa leidis.

Venemaa režiimi liider Vladimir Putin lubas hiljutises kõnes, et läheb selle sõjaga lõpuni. "Aktuaalne kaamera" uuris, kas Butša rahvas ei karda, et Ukrainal tuleb üle elada ka veel Venemaa tuumarünnak.

"Seda ta kardab teha, sest sellega oleks tema jaoks kõik läbi. Kui ta võtab kasutusele tuumarelva, ta tapetakse ka ära, otse tema punkris," vastas Konstantin.

"Ma olen ise Põhja-Venemaal sõjaväes olnud omal ajal ja tean, milline korralagedus seal valitseb, midagi tõsist sealt oodata pole. See on minu arvamus," ütles Vassili.

"Ta läheb vastu oma lõpule. Venemaa ja Vladimir Putini lõpule. Nad kisasid, et on teine armee maailmas, aga tegelikult osutus see sõnakõlksuks ja selle tõestas ära Ukraina," ütles Tatjana.

Tatjana sõnul on inimesed Butšas veendunud, et sinna sõda enam ei tule.

"Elame edasi, lapsed sünnivad, õpivad, kasvavad üles, lõpetavad ülikooli. Minu tütar lõpetas sõja ajal ülikooli, sai magistrikraadi – elektrita, internetita, tule all olles, kuid sai kaitsmisega hakkama," rääkis Tatjana.