ERR Kiievis: sõjas võidelnule oli vaatepilt kõige raskem Irpinis ja Butšas

Venelaste suurpealetungist Ukrainale on möödumas aasta. "Aktuaalse kaameraga" mõned päevad enne suure sõja algust rääkinud Donbassi pataljoni endine võitleja Jevhen Ševtšenko avaldas toona arvamust, et Ukrainat rünnates saab Moskva kogema sedasama, mis Afganistanis. Taas rindelt naasnud mees ütles nüüd, et kõige raskemat vaatepilti on tal tulnud näha Butšas ja Irpinis.

Aasta tagasi, kui kohtusin Donbassi pataljoni endise võitleja Jevheniga Kiievis, oli ta veendunud, et Ukraina pealinna venelased võtta ei suuda. Teisipäeval kohtusime Kiievis kesklinnas sõjas purustatud Vene tehnika näitusel.

Kiievit venelased ei võtnudki.

"Siin jagati automaate, otse tänaval sõjaväeosa kõrval. Oli väga hirmus mõelda, mis meid ees ootab, et tuleb suur sõda ja palju inimesi saab surma. Kuid sel ajal valitses ka meeletu uhkustunne, kui nägid, et järjekorrad sõjaväeosa ees olid kilomeetrite pikkused;" rääkis Ševtšenko.

Purustatud Vene sõjamasinate kõrval pani USA president Joe Biden esmaspäeval pärja sõjas hukkunutele.

"Liitlaste abita oleks meil väga raske. Ja see on väga tähtis, et USA president tuli Ukrainasse;" ütles Ševtšenko.

Venelasest vaenlase kõrval on teiseks suureks mureks korruptsioon, millest nüüd aina häälekamalt räägitakse.

"On näiteid sellest, et laskemoona on näiteks ostetud kaks korda kallimalt, kui need tegelikult maksavad. Usun, et seda kõike kunagi detailselt uuritakse, praegu, sõja ajal, on seda kõike raske teha;" lausus Ševtšenko.

Pea kogu viimase aasta jooksul on Jevhen olnud rindel.

"Kõigest läbielatust kõige raskem oli ikkagi Butša, Irpin. Olen surma näinud ka varem, 2014. ja 2015. aastal, kuid ma polnud kunagi näinud massilist tsiviilelanike hukkumist, kes pole mitte milleski süüdi," lausus Ševtšenko.

On ka inimesi, kes ise ei lähe aktiivsest sõjatsoonist ära. Ehkki on võimalus.

"Ma olen suhelnud selliste inimestega, et miks te ei lahku. Nad vastavad, et meil pole vahet, kas siin on Ukraina või Venemaa, teised on üldse hakanud süüdistama, et kogu see sõda on Ukraina süü," lausus Ševtšenko.

Aga ka sellistele inimestele viivad vabatahtlikud eluga riskides humanitaarabi.

"Tuleb selgitada vabatahtlikele, et see on rumal tegevus, mõttetu töö, mis võimaldab ka edaspidi nendel inimestel jääda lahingupiirkonda. No nii ei saa," ütles Ševtšenko.

Jevhen ei välista, et sõda võib kesta veel aastaid.