NYT: USA ja Suurbritannia ostsid salaja Ukrainale suurtükimoona

Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia ostsid eelmisel aastal läbi vahendajate salaja Ukrainale Nõukogude kaliibriga suurtükimoona, teatas The New York Times. Peale täieulatusliku invasiooni algust asusid Ukraina ja tema liitlased ostma kokku Nõukogude kaliibriga suurtükimoona kõikjalt, kust see võimalikuks osutus.

Nii Suurbritannia kui ka Ameerika Ühendriigid rahastasid kokkuleppeid Ukrainale moona soetamiseks oludes, kus laskemoona tootev või omav riik ei soovinud avalikult tunnistada Ukrainale selle saatmist. Selle tarbeks maksti näiteks Rumeenia kaitsetööstuse ettevõttele Romtehnica, kes tehingut vahendas.

Suurtükimoona kasutab nii Venemaa kui ka Ukraina lahingutes väga ohtralt ning vajadus suure koguse suurtükimoona järele on lääneriigid murelikuks teinud. Seetõttu on asutud paljudes riikides selle tootmist suurendama.

Näiteks Bulgaarias linnas Kostenetsis pandi taas tööle Bulgaria kaitsetööstuse valdkonna ettevõtte VMZ 122mm suurtükimoona tootmisliin, mille töö lõpetati 1988. aastal. Bulgaaria on üks väheseid riike, kes on võimelised tootma Nõukogude kaliibriga moona. Kostenetsi linnas eelmisel kuul avatud uus suurtükimoona tootmisliin oli piisavalt tähtis sündmus, et seal oli kohal ka Ameerika Ühendriikide saatkonna esindajad, juhtis tähelepanu The New York Times.

USA vahendajad on otsinud sobiva kaliibriga suurtükimoona ka Bosnia ja Hertsegoviinast, Serbias ja Rumeeniast. Samal ajal on Luksemburg saatnud Ukrainale algselt Tšehhist pärit relvastust. Lisaks moodustas Ühendkuningriik eraldi töögrupi Ukraina relvastamiseks.

Viimastel kuudel on Ukraina suurtükiväelased tulistanud välja ligikaudu 2000 kuni 4000 suurtükimürsku iga päev ning pealetungile minnes peaksid nad kasutama suurtükituld veelgi enam. Venemaa kasutab rohkem suurtükimoona, kuid võrreldes eelmise suvega on Venemaa suurtükitule määr moona vähesuse tõttu langenud.

Kuigi Ameerika Ühendriigid on asunud suurendama ka siseriiklikku suurtükimoona tootmist, siis sobib see moon vaid nende suurtükitorudega, mis on NATO kaliibriga.