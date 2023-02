USA ministeerium: koroonaviirus pärineb tõenäoliselt Hiina laborist

Ameerika Ühendriikide energiaministeeriumi hinnangul pärineb üleilmse koroonapandeemia tekitanud koroonaviirus suurima tõenäosusega Hiina laborist, vahendas The Wall Street Journal. Vastav hinnang on kirjas salastatud luureraportis, mis esitati Valgele majale ja Kongressi võtmeliikmetele.

USA energiaministeerium polnud varem koroonaviiruse päritolu osas veel lõpuni kindel. Uues luureraportis on kokku koondatud erinevate luureallikate hinnangud.

Varem on USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) eraldiseisvalt hinnanud, et koroonaviirus pärineb tõenäoliselt Hiina laborist, kust see kogemata välja pääses. See on tuntud kui laborilekke teooria (lab leak theory). Samas neli teist USA julgeolekuagentuuri hindavad siiani, et tegu on loomulikku päritolu viirusega ning veel kaks agentuuri pole viiruse päritolus kindel.

Energiaministeeriumi järeldus põhines uuel luureinfol ning ministeeriumi hinnangut peetakse oluliseks, kuna neil on arvestatav teaduslik ekspertiis ning ministeerium haldab ka mitut USA riiklikku laboratooriumi. Mõnes nendes laborites tehakse kõrgetasemelisi bioloogilisi analüüse.

USA energiaministeerium samas ei ole oma järelduses väga kindel ning luurehinnangus märgiti, et laborilekke teoorias on nad vähesel määral kindlad (low confidence). FBI hindas juba 2021. aastal, et koroonaviirus on lekkinud laia ilma Hiina laborist. FBI on oma hinnangus kindlam, hinnates neile kättesaadava info põhjal laborilekke tõenäosust keskmiselt tõenäoliseks (moderate confidence).

FBI käsutuses on USA Riiklik biokriminalistika analüüsikeskus, mis asutati 2004. aastal antraksi jt bioloogiliste ohtude analüüsiks.

USA valitsusametnike kinnitusel jõudsid USA energiaministeerium ja FBI samale järeldusele eri põhjustel. Ameerika Ühendriikides on koroonapandeemia tõttu hukkunud üle miljoni inimese.

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ei eitanud ega kinnitanud The Wall Street Journali reportaaži, kuid rõhutas, et Biden on korduvalt suunanud USA luureameteid uurima koroonapandeemia. Sullivani kinnitusel on USA luurekogukonnas mitmesuguseid vaateid ning mitu luurega tegelevat ametit on kinnitanud, et neil pole piisavalt infot kindlate järelduste tegemiseks.