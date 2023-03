Ida-Viru inimesed on siiani olnud loiud valima

Reede keskpäeval avati eelhääletuseks kõik valimisjaoskonnad. Narva suurimas, Geneva kultuurikeskuse jaoskonnas seisid inimesed algul lausa järjekorras.

Jaoskonna avamisele tulevadki teadlikud valijad, kes teavad täpselt, mida nad uuelt riigikogult ootavad.

"Loodan siiski, et venelaste elu muutub siin paremaks. Narva on ju vene linn. Tahaks, et Tallinna poolt vähem ahistamist oleks. Ja loomulikult olen ma rahu poolt," ütles Vladimir.

"Tahan, et venelastele liiga ei tehtaks. Elame siin koos eestlaste, tatarlaste ja ukrainlastega. Meil peaksid eestlastega ühesugused õigused olema," sõnas Nadežda.

Samas hommikune sagimine üldist pilti ei muutnud. Õhtuks kerkis Ida-Viru valimisaktiivsus veidi üle 18 protsendi, mis on võrreldes muu Eestiga umbes kaks korda madalam.

Valimisjaoskonna ees valijate agiteerimisega tegelenud vabatahtlikud tunnistasid, et seekord on inimesed valimiste suhtes eriti tõrksad.

Narva linnapea Katri Raik soovitab siiski pühapäeva oodata, sest paljud narvakad tulevadki jaoskondadesse alles valimispäeval, kuid Narva elanike meeleolu head ei luba.

"Päris palju on sellel sügisel ja talvel öeldud, et me näitame sellele riigile, et me ei lähe valima. Ma kardan, et need valimised näitavad meile meie ühiskonna valukohta, ühte lõhet selgemalt kui me oleme tahtnud seda näha, sest poole aasta jooksul on riigikantselei rõhutanud pidevalt, et riigi tunnetus Ida-Virumaal on kasvanud. Mina kahjuks seda hinnangut ei usu, aga näeme valimiste päeva õhtul," rääkis Raik.

Eelmistel riigikogu valimistel osales vaid 42 protsenti Narva valijatest.