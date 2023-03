EKRE tegi valimisteenistusele teabenõude e-hääletuse kohta

EKRE esimehe Martin Helme poolt valimisteenistusele saadetud teabenõudes palutakse väljastada teave selle kohta, kes on e-hääletamise süsteemi administraator, arendaja, arendaja esindaja, arendaja organisatsiooni kuuluvad tehnikud jm selline personal, kellel oli vahetu ligipääs e‑hääletamise süsteemi 2023. aasta riigikogu valimiste perioodi ajal.

Helme selgitas, et igal elektroonilisel süsteemil on olemas "root" või "superuser" või "administraator" kasutaja, millel on piiramatu ligipääs süsteemile ja mis võib olla jagatud mitme inimese vahel.

"Selline ligipääs on ilmselt e-hääletamise süsteemi arendaja organisatsiooni kuuluvatel isikutel. Seda arvestades palun väljastada järgmine teave: millistel isikutel on "root" või "superuser" või "administraator" kasutaja ligipääs e-hääletamise süsteemile".

Helme sõnul säilib elektroonilise süsteemi käitamisel logi, milles talletub teave süsteemi protsesside kohta (lihtsustatult öeldes kes, kus, millal ja mida tegi). Seega peab valimisteenistusel kui e-hääletamise süsteemi haldajal olema niisugune teave olemas.

"Seda arvestades palun väljastada järgmine teave: süsteemi logidesse talletunud teave ehk järgmised süsteemi logid:

a. hääletaja tuvastamise logid valijarakenduse tarbeks (valijarakenduse avamisel ja PIN1 sisestamisel tekkivad logiandmed);

b. hääle loomise logid (valijarakendusega ajatemplita avaliku võtmega allkirjastatud BDOC faili genereerimisel tekkivad logiandmed);

c. koguja teenuse võtmete kontrolli logid;

d. SK ID ajatemplite väljastamise logid;

e. E-urni algseisu kinnitus, millest nähtub, et sellel ei ole ühtegi häält eelnevalt sisestatud ja ühtegi "pseudoisikukoodi" ehk valijat;

f. E-urni sisendliidese logi ja väljundliidese logi;

g. miksimistegevuse logi;

h. võrguseadmete ühenduste logid (tulemüürid, switchid jms), millest nähtuvad ühenduste algaadressid (IP aadress, asukohariik) ja lõppaadressid (teenus, millesse pöörduti) ja nii iga teenuse kohta eraldi;

i. võrguseadmete administreerimise logid ("System Audit Log") ja liideste konfiguratsioonid, andmepakettide transleemiskonfiguratsioonide info, port mirror seadistused, süsteemi kõrgkäideldavuse ülesehituse kirjeldus ja samuti ligipääsu info selle kohta, kellel on nii füüsiline- kui ka distantsligipääs seadmetele."

EKRE esimees palub esitada teave ilma viivitusteta, kuna see on vajalik riigikogu valimiste seaduses sätestatud kaebeõiguse realiseerimiseks.

ERR-ile teadaolevalt koguneb EKRE juhatus teisipäeval kell 16 erakonna edasisi käike arutama.