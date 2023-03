Uus koalitsioon pole veel eelarve tasakaalustamise teedes kokku leppinud

Maksude ja eelkõige vara maksustamise üle tahaks läbirääkimistel debateerida Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), mis pakkus enne valimisi välja ka riigikaitsemaksu tulumaksu lisana.

"Meil on vara- ja kapitalimaksude roll väike, ebaproportsionaalselt väike. Eestis on suur varanduslik ebavõrdsus, see kasvab aasta-aastalt ja maksud on üks viis õiglust suurendada, võimaldada parem toimetulek madalapalgalistele inimestele ja nihutada maksukoormust jõukamatele," rääkis SDE aseesimees Riina Sikkut "Aktuaalsele kaamerale".

Ülejäänud potentsiaalsed koalitsioonipartnerid Reformierakond ja Eesti 200 maksudebatti läbirääkimistel ei välista, kuid loodavad läbi saada ilma selleta - majanduse elavdamisest tuleneva tulude tõusu abil.

"Meie väga suur võimalus on just rohereformi, innovatsioonimahukuse, avatud talendipoliitika kiires rakendamises ja see kindlasti aitab tõsta majanduse kasvupotentsiaali ja prognoosides praegu majanduse suurema kasvupotentsiaaliga ei olegi arvestatud. Kui suudame need reformid kiiresti käima lükata, siis on võib-olla ka puudujäägi katmise vajadus väiksem," ütles Reformierakonna juhatuse liige Andres Sutt.

"Eesti 200 on veendunud, et viies läbi reformid, mis on kümned aastad tegemata, on võimalik riigi kulusid kokku tõmmata nii, et riigi tulud ja kulud võiks olla tasakaalus ka olemasoleva maksusüsteemi raames," leidis ka Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas.

Maksuteema tuleb teemaks koalitsiooniläbirääkimiste viimaste punktide seas.