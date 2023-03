Infortar kaasab raha roheenergeetika- ja kinnisvaraprojektide jaoks

Infortari juhi Ain Hanschmidti sõnul peaks ettevõte kevadel börsile jõudma. Kui palju ettevõte börsilt raha kaasab, selgub pakkumise prospekti lõpliku valmimise järel. Tema sõnul on avanenud hea võimalus firma turupiirkonda investeerida.

"Me oleme piisavalt suureks kasvanud ja me laieneme rahvusvaheliselt. Ja nendel viiel koduturul – Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes – me eelmisel aastal igal pool turuosa võitsime. Näiteks Soome on väga suure majandusega, ma arvan, et meil gaasimüügi turuosa on Soomes juba üle 30 protsendi," rääkis Hanschmidt.

Suurtel turgudel on parem konkureerida eraettevõtte asemel börsil tegutseva avaliku ettevõttena.

Infortar kaasab raha energeetika- ja kinnisvaraprojektide jaoks.

"Kindlasti me energeetikasektoris, roheenergeetikas otsime võimalusi, kuhu investeerida, päikeseelektrijaamadesse. Kinnisvarakeskkond on praegu väga põnev. Paljud lääne investorid lahkuvad, kodumaised investorid on võib-olla ka liiga palju laenu võtnud. Siin on päris palju võimalusi," selgitas Hanschmidt.

Tallinna börsil hakkas eelmisel aastal kauplema kuus ettevõtet, kuid Infortariga sarnase turuväärtusega ettevõte, Enefit Gree, tuli börsile kahe aasta eest. Siiani pole Tallina börsil olnud ka ühtki mitmes valdkonnas tegutsevat investeerimisfirmat.

"Eeldame, et ta on meil ikkagi võib-olla top viies. Iga selline suur ettevõte, iga nähtav edukas IPO on vähemalt ajalugu vaadates alati toonud uusi investoreid, lisanud kauplemiskäivet ja mõjunud igapidi positiivselt," ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Infortari aktsia muudaksid atraktiivseks erinevad ärisuunad, ütles Redgate Capitali juht Aare Tammemäe.

"Kinnisvara võib olla päris hea inflatsiooni kaitsja ja stabiilsem ärisuund. Energeetika jällegi kasvule orienteritud, perspektiivne, mis tõenäoliselt pakub investoritele palju huvi. /.../ Dividendiaktsiana võiks Infortar kindlasti sobida, aga ka kõigile neile, kes ootavadki sellist stabiilset dividendivoogu oma aktsiatelt," rääkis Tammemäe.

Tammemäe ütles, et börsil on hakanud andma tooni energeetikafirmad, sest soovib ju ka Alexela börsile tulla.