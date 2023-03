Tallinna Sadam katsetab kinnisvaraarenduses rohetehnoloogiaid

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on arhitektuurikonkurss üks osa 2017. aastal vastuvõetud Tallinna Sadama masterplan'ist.

"Oleme avalikustanud detailplaneeringute eskiisid, neile tulid ka märkused, aga eeltöö on hea ja neli detailplaneeringut on praegu hindamise protsessis," sõnas Kalm. Kalm märkis, et Tallinna Sadam näeb kasvuvaldkonda kinnisvaraäris. "16 hektarit Vanasadamas on kinnisvarale mõeldud. Meie eesmärk on luua kvaliteetlinnaruum koos kinnisvaraga," ütles ta.

Detailplaneeringute eskiisid ja lähteseisukohad on tehtud Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisiterminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ning D-terminali lähialale.

Tallinna Sadamal on ambitsioon saada Läänemere uuenduslikumaks sadamaks ja üheks võimaluseks seda saavutada peavad sadama juhid rohetehnoloogiat. "Kasutame merekütet ja -jahutust, see on odavam lahendus kütta," ütles Kalm.

Tallinna Sadama kinnisvaraarendus koosneb korteritest, büroodest ja äripindadest, kuhu vahele mahutatakse üldkasutatav linnaruum. "Meie põhiäri pole kinnisvara, aga korterid saab rentida ja müüa paremini just kvaliteetses linnaruumis. Me ei tee tiheasustust, siia peaks mahtuma rohelus, sest see lisab ka kinnisvarale väärtust," rääkis Kalm.

Hankelepingu maksumus kaks miljonit

Tallinna Sadama ootus konkursil osalevatele arhitektidele on, et hoonekompleks ja sellega piirneva avaliku linnaruumi arhitektuurilahendus oleks esinduslik, terviklikult projekteeritud, keskkonnasõbralik ning vastaks kõikidele nüüdisaegse linnaruumi nõuetele.

Võistlusega hõlmatav ala on 50 000 ruutmeetrit ja ehituslik pindala 29 000 ruutmeetrit.

Ideekonkursi tulemuste hindamiseks moodustatud žürii koosseisu kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu poolt arhitektid Aet Ader, Ülar Mark ja Emil Urbel, Eesti Maastikuarhitektide Liidust Maarja Gustavson, Tallinna Strateegiakeskusest Kevin Villem ning Tallinna Sadamast arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal ja projekteerimise osakonna juhataja Riho Joala. Žürii esimees on Hele-Mai Metsal.

Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist korraldab Tallinna Sadam väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidukavandi alusel hankeleping tervikliku ehitusprojekti koostamiseks projekteerimise peatöövõtu meetodil.

Sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta on kaks miljonit eurot. Projekteerimisele järgneva ehitushanke läbiviimise aeg ning uue hoonestuse valmimisaeg sõltub A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneeringu menetlusprotsessist.

Ideekonkursi korraldamise ja ideekonkursi võitjaga sõlmitava hankelepingu raames teostatavaid projekteerimistöid kaasrahastab Euroopa Liit.