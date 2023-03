Sõnajalad püstitasid mullu purunenud tuuliku asemele uue

Andres Sõnajala kinnitusel on tegemist vähekasutatud tuulikuga Saksamaalt, mis on eelmisega võrreldes küll võimsam, aga oma kõrgusega mahub kehtiva planeeringuga lubatusse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurem tuulik oleks Sõnajala sõnul vajanud uut planeeringut. "Kohtusime kohalikega ja arutasime seda teemat, et paneme suurema ja vähendame tuulikuid, aga sellega ei oldud päri. Ja siis otsustasime, et läheme seda teed, et paneme praegu kehtiva planeeringu alusel lubatud rootori tsentri kõrgusega tuuliku ja ei vähenda tuulikute arvu," rääkis ta.

Pisut enam kui aasta tagasi purunenud tuuliku hävimise põhjused pole veel lõplikult välja selgitatud.

"Me veel jätkame neid uurimistöid, aga me oleme ikka seda sama meelt, et seal toimus mingisugune anomaalia. Mingisugused turbulentsid olid sellised, mis lihtsalt ületasid kõik lubatud jõud ja murdsid poldid ära," ütles Sõnajalg.