Kantsleri residentsi juurdeehituse plaan tekitab Saksamaal erimeelsusi

Ajaleht The Times kirjutab, et mitmed Saksa parlamendisaadikud kutsusid kantsler Olaf Scholzi üles loobuma 800 miljoni euro suurusest liidukantsleri residentsi juurdeehitusest. Scholzi kantselei leiab samas, et residentsi on vaja laiendada.

Kantsleri residents on taasühendatud Saksamaa üks tähtsamaid sümboleid. Kinnistu pindala on 64 000 ruutmeetrit ja see asub Riigipäevahoone vastas, vahendas The Times.

Saksa kantsleri kantseleis töötab umbes 800 inimest. Seetõttu kiitis Saksa parlament heaks ehitada teisel pool Spree jõge asuvasse parki 60 000 ruutmeetri suurune juurdeehitis. Seal oleks 400 kontorit, jõusaal ja kantsleri korter. Kahte kompleksi ühendaks jõealune tunnel.

Ehitustööd pidid algama sel aastal, kuid projekt on läinud veelgi kallimaks. Alguses pidi ehitus minema maksma 485 miljonit eurot, nüüd hindavad võimud, et juurdeehitus läheb maksma 777 miljonit eurot. Saksa valitsus tunnistas, et inflatsiooni tõttu tõusevad kulud veelgi. Mõned eksperdid leiavad, et juurdeehitus võib lõpuks minna maksma rohkem kui miljard eurot.

Valitsuskoalitsiooni kuuluv liberaalne erakond Vabad Demokraadid (FDP) ei toeta residentsi laiendamise plaani. FDP juht ja rahandusminister Christian Lindner leiab, et kärpimise ajastul ei tohiks maksumaksja raha sellisteks projektideks kasutada. Scholzi büroo samas väidab, et juurdeehitus on vajalik.

FDP parlamendisaadik Sandra Weeser tegi ettepaneku, et osa kantselei töötajatest võiks saata tööle parlamendi bürooruumidesse. Saksa võimud plaanivad Bundestagis vähendada parlamendiliikmete arvu 736-lt 630-le. Seetõttu tuleb parlamendi ruumidesse ruumi juurde.