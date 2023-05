Scholz Tallinnas: Putin tahtis NATO-t nõrgestada, kuid saavutas vastupidise

Venemaa soovis Ukrainas alustatud sõjaga NATO-t nõrgestada, kuid saavutas hoopis selle, et allianss on varasemast ühtsem, ütles Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz Tallinnas pressikonverentsil.

Reedel saabusid Tallinnasse visiidile Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, Läti peaminister Krišjānis Kariņš ja Leedu peaminister Ingrida Šimonytė.

Peaminister Kaja Kallas kohtus Scholziga ning lisaks toimus Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa valitsusjuhtide ühine tööõhtusöök ja pressikonverents.

Scholz rääkis pressikonverentsil, et Balti riikide ja NATO idapiiri julgeolek on tähtis ning seetõttu on Saksamaa ka Leedusse oma väeüksusi viinud.

"Me peame kaitsma oma liitlasi sõjalise rünnaku korral. Ma ütlen selgelt, et me oleme valmis kaitsma NATO territooriumi igat ruutsentimeetrit rünnaku eest. Ma ütlesin seda ka aasta tagasi NATO Madridi tippkohtumisel ja kordan seda täna. Ma mõtlen seda sõna-sõnalt nii," rääkis ta.

"Me oleme astunud vajalikke samme, Saksamaa sõjavägi on kujundatud nii, et saaksime kaitsta Ida-Euroopat, sest iga liitlase kaitse on oluline kogu alliansi ja kogu Euroopa Liidu julgeoleku jaoks. Eesti õhuruumi kaitsmisel osalevad meie Eurofighterid, Leedus on 700 sõjaväelast abiks ja niimoodi on NATO võtnud juhtrolli. Lisaks on meil Saksamaa lahingubrigaad Leedus. Meie merevägi on suurendanud kohalolekut Läänemerel," loetles kantsler.

Scholz lisas, et Venemaa režiimi liider Vladimir Putin on NATO-t tugevdanud. "Putin on oma kalkulatsioonides eksinud. Ta soovis NATO-t nõrgestada, aga saavutas sellele vastupidise."

Scholz kinnitas, et Saksamaa jätkab Ukraina toetamist nii poliitiliselt, relvastusega kui ka humanitaarabiga. "See otsus on murdumatu," sõnas ta ja lisas, et lääs peab ka karmistama sanktsioone Venemaa vastu ning leidma viise, kuidas tõkestada sanktsioonidest kõrvale hiilimist.

"Koos Baltimaadega, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste partneritega oleme jätkuvalt kindlalt Ukraina kõrval ja abistame Ukrainat nii kaua kui vaja. Venemaa peab mõistma, et see sõda on mõttetu ja ta peab oma väed tagasi tõmbama," kõneles Scholz.

Kallas ütles, et lääne liitlaste tugevus on ühtsus, kuid Kremli strateegia on selle murdmine. Peaminister rõhutas, et sõda peab lõppema Venemaa kaotusega.

"Mida kiiremini Putin mõistab, et ta ei saavuta oma eesmärke, seda kiiremini sõda lõpeb," sõnas Kallas ja kinnitas, et Eesti jätkab Ukraina toetamsit relvade, laskemoona ja sõjaväelaste väljaõppega. Kallas tänas ka Saksamaad hiljutise 2,7 miljardi eurose abipaketi eest Ukrainale.

Kallase sõnul tuleb Venemaa sõja eest vastutusele võtta, vastasel juhul ei lõpe Venemaa vägivallatsükkel kunagi.

Peaminister ütles, et stabiilsuse suurendamiseks on vaja tugevamad Euroopa Liitu ja NATO-t. "Vajame Ukrainat Euroopas ja NATO-s. NATO ja Euroopa Liidu laienemine on varem suurendanud stabiilsust," sõnas Kallas ja lisas, et rahu tagamiseks on vaja Saksamaa liidrirolli nii NATO-s kui ka Euroopa Liidus.