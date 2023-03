Edinburghis läks ümber uurimislaev

Uurimislaev Petrel hakkas ühele küljele kalduma kolmapäeva hommikul. Šotimaa päästeteenistus teatas, et saatis sündmuskohale viis kiirabiautot ja erioperatsioonide meeskonna, vahendas BBC.

Sotsiaalmeediasse postitatud piltidel on näha, et Petrel on 45-kraadise nurga all kaldu. BBC teatel sai mitu inimest vigastada.

Petrel on 76-meetrine uurimislaev, mis kuulub Microsofti kaasasutaja Paul Allenile. Laeva kasutati varem laevavrakkide otsimiseks.