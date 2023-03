Koalitsioon tahab tõsta mikrotootjate fikseeritud hinnaga liitumisvõimsust

Elektrilevi hinnangul tuleks soodusvõimaluse laiendamisel leida selleks lisaraha kas riigieelarvest või tõsta võrgutasu.

Koalitsiooniläbirääkijad on muude ettepaneku seas välja pakkunud lahenduse, kuidas elektri väiketootjaid saaks kiiremini elektrivõrku ühendada.

"Me loome korteriühistutele elektritootjana fikseeritud hinnaga liitumise võimaluse 30 kilovati ulatuses. Ehk oleks fikseeritud hind, ei tuleks neid juhtumeid, kus tegelikult soovitakse oma elektritarbimist lahendada, siis tootmisega päikeseparkidest katusel, aga liitumine maksab üüratut raha," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Kuid see ettepanek vajab seaduse tasemel täpsustamist, ütles Reformierakonna liige Kristen Michal. Praegu saab kuni 15 kilovattise elektrivõimsusega mikrotootja liituda elektrivõrku 542 euro eest. Nii suure päikesepargi saab rajada eramaja või väikese kortermaja katusele ja seda ei loeta äriettevõtteks.

"Igal juhul 15 kilovatti on tänaseks päevaks aegunud teema. Meie kortermajade vajadused on ikkagi objektipõhised. Neid perspektiive arvestades tuleks täna ikkagi otsustada vastavalt olemasolevatele ressurssidele, ehk vastavalt katuse pinnale, mis hoonel on ja siis planeerida vastava suurusega päikesejaam," ütles Sütiste 39 korteriühistu juht Ülar Haug.

Elektrilevi elektrivõrgu liitumiste valdkonna juht Marii Uduvee ütles, et fikseeritud soodushinna pakkumine mikrotootjatele tähendab, et tööde tegeliku maksumuse katab Elektrilevi arenduskohutuse kuludest. Fikseeritud hinna kahekordistamise tõttu tuleb leida lisaraha.

"Sellise piiri tõstmine tähendab suuremaid kulusid ja nende kulude katteks tuleb raha leida ja selleks on võimalused, investeeringud, välisinvesteeringud, valituse poolne rahastus või siis võrgutasu tõus," ütles Uduvee.

Samas tõdes Uduvee, et osadel juhtudel osutub liitumispakkumine kulude lisandumisel ülikalliks. "See võib ulatuda rohkem kui kümnetesse tuhandetesse eurodesse," sõnas ta.

Veelgi kallimaks läheb liitumine siis, kui näiteks koolimajast saab suure päikesepargi puhul elektrit tootev äriettevõte.

"Me täna renoveerime kooli. Me tahame kooli katusele panna 70 kilovatti päikseparki ja elektrilevi hinnapakkumine selleks on 5,8 miljonit pluss käibemaks. See ei ole ühestki otsast mõeldav, et sellises summa hakkame maksma," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.