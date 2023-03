Kuressaare haigla sai kaasaegse magnetresonantstomograafi

Ideest teostuseni võttis asjaajamine aega kaheksa aastat ja läks maksma miljon eurot.

Kuressaare haigla diagnostikakliiniku ülemarsti Toomas Tuulingu sõnul lüheneb saarlastest patsientide ooteaeg magnetuuringule nüüd märgatavalt – seniste kuudepikkuste järjekordade asemel pääseb uuringutorusse nüüd paari nädalaga.

Tuuling lisas, et tegemist on kogu Baltikumis ainulaadse Siemensi uudse seadmega, tuues välja, et paremat uuringupilti aitab koostada lausa tehisintelligent.

Siiani käis Kuressaares kahel korral kuus paaril päeval mobiilne kompuutertomograaf. Kui seni on saarlased saanud teha MRT täppisuuringuid aastas umbes 800, siis statsionaarse seadmega loodetakse teha neid üle 2000.

Tuuling kinnitas veel ka selle üle, et kuigi tegemist on uusima tehnoloogiaga, jääb sellele uuringule jätkuvalt omaseks siiski protseduuri ajal tekkivad valjud helid.

Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli sõnul on haigla järgmiseks unistuseks uus ja kaasaegne ravikorpus, mis ei pruugi praeguseks teadaolevalt nii helesinine unistus ollagi.