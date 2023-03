Mississippis hukkus tornaado tõttu vähemalt 23 inimest

Osariigi lääneosas asuvas 200 elanikuga Silver City linnas on tornaado järel endiselt kadunud vähemalt neli inimest.

Osariigi hädaolukorra juhtide sõnul kasvab tõenäoliselt nii hukkunute kui vigastatute arv.

"Me teame, et vigastatuid on veel palju," ütles Mississippi kuberner Tate Reeves. "Päästemeeskonnad teevad endiselt tööd. Need linnad tunnevad igavesti kaotust."

Tornaado laastas enim 1700 elanikuga Rolling Forki linna. "Meie linn on läinud, kuid me peame vastu," ütles linnapea Eldridge Walker CNN-ile.

Walkeri sõnul oli seni tuvastatud hukkunutest 12 Rolling Forki linnast, mitmed inimesed on veel ka oma kodudes lõksus. "Päästetööd käivad, need jätkusid täna varahommikul," sõnas linnapea.

Tornaado läbis ligikaudu 160 kilomeetrit, hävitades teele jäänud majad ja puud. Mitu piirkonda jäid elektrita.