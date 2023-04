Soome on ametlikult NATO liige

Soome välisminister Pekka Haavisto andis Brüsselis USA välisministrile Antony Blinkenile üle Soome NATO-ga liitumise dokumendi. Alates dokumendi üleandmise hetkest on Soome NATO liige. Lühikesel tseremoonial osales ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Dokumendi üleandmisele järgneb liputseremoonia. 4. aprillil on ka NATO kaitsealliansi sünnipäev. Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon asutati 4. aprillil 1949. aastal.

Soome kaitseminister Antti Kaikkonen ütles Soome rahvusringhäälingule Yle, et Soome NATO-liikmesuse üle saab väga õnnelik olla, isegi kui see toimub Ukrainas toimuva sõja varjus. Soomest sai NATO 31. liikmesriik.

Niinistö: Soome välis- ja julgeolekupoliitika suund jääb samaks

Soome president Sauli Niinistö rõhutas oma teates, et Soome on pikalt osalenud NATO tegevustes, kuid hakkab edaspidi panustama ka NATO kollektiivkaitsesse. Niinistö tõi esile, et osalus NATO kaitsealliansis parandab Soome julgeolekut ning Soome samas tagab NATO-le julgeolekut.

Soome presidendi sõnul on Soome valmis panustama kõikide kaitsealliansi liikmesriikide turvalisuse tagamisse. Sauli Niistö sõnul ei ole Soome liikmesus NATO-s suunatud kellegi vastu ning liitumine NATO-ga ei muuda põhimõtteliselt Soome välis- ega julgeolekupoliitikat.

NATO maismaapiir Vene Föderatsiooniga kahekordistub.

Enne Soome liitumist oli Venemaa ja NATO vaheline maismaapiir kokku 1260 kilomeetrit Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Norra piiridel. Venemaal on olnud NATO-ga maismapiir alates NATO asutamisest 1949. aastal, kuna Norra kuningriik on NATO asutajaliige ning Norral on Venemaaga lühike piirijupp Põhja-Norras. Soome liitumine lisab NATO-Vene piirile rohkem kui 1270 kilomeetrit.