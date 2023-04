Bulgaaria sulges oma sadamad kõikidele Vene laevadele

Bulgaaria võimud sulgesid oma sadamad kõikidele Vene laevadele, olenemata sellest, millise lipu all nad seilavad, vahendas The Moscow Times Ports Europe teadet.

Otsus jõustub 8. aprillil ning on seotud Euroopa Liidu direktiiviga, mis on seotud Euroopa Liidu sanktsioonide elluviimisega. Kui varem olid keelatud ainult Vene lipu all seilavad laevad, siis nüüd keelustatakse ka need laevad, mis on registreeritud Vene merendusregistrisse. Keeld puudutab sadamaid nii Mustal merel kui ka jõgede ääres. Erandina võivad Bulgaaria sadamas peatuda kriitilisi kaupu vedavad alused.

Bulgaaria on ainus Euroopa Liidu liikmesriik, mis jätkuvalt tarnib meritsi Vene naftat. Bulgaaria sai Vene naftatarnete jätkamiseks Euroopa Liidu sanktsioonidest erandi. Bloombergi hinnangul tarnis Bulgaaria märtsis Venemaalt ligikaudu 63 000 kuni 104 000 barrelit naftat iga päev.

Nüüd on Bulgaaria Musta mere ääres asuvad sadamad suletud Vene naftatankeritele, mis võivad tarnida nafta hinnalaest kõrgema hinnaga Vene naftat.