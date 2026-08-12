Putin ähvardas Vene laevade konfiskeerimisele samaga vastata

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ütles kolmapäeval, et Venemaa vastab samaga, kui Euroopa riigid konfiskeerivad Venemaa kaubalaevu.

"Loomulikult pole see midagi muud kui piraatlus ja banditism. Ja kui see tegelikult ellu viiakse, oleme sunnitud vastama samaga," tsiteeris Vene riiklik uudisteagentuur TASS Putini sõnu.

Putini avaldus tuli ajal, mil Euroopa Liit suurendab survet Venemaa varilaevastikule, laiendades sanktsioone sadade laevade suhtes ning pidades mõningaid laevu ja nende meeskondi kontrollimiseks kinni. Mitu Euroopa valitsust on öelnud, et kaaluvad rangemaid meetmeid laevade suhtes, mida kahtlustatakse sanktsioonidest kõrvalehoidmises.

TASS-i teatel ütles Putin, et Venemaa võimalik vastutegevus ei piirduks nende vetega, kus Venemaa laevad kinni peetakse, vaid leiaks aset kõikjal, kus Moskva seda vajalikuks ja sobivaks peab.

Putin tegi oma avalduse Venemaa Kaug-Idas Sahhalini saare lähistel, kus ta jälgib Vene mereväe õppusi.

TASS-i teatel süüdistas Putin ka NATO-t Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda tungimises ning pingete tekitamises Arktikas.

"NATO tungib piirkonda, moodustatakse uusi sõjalis-poliitilisi blokke ning kasutusele võetakse või kavandatakse kasutusele võtta uusi relvasüsteeme, mis kujutavad endast ohtu Venemaale," ütles ta.

Putin lausus, et kaitseministeerium on juba saanud korralduse vastuse ettevalmistamiseks.

Vaikse ookeani laevastiku ülem (seto päritolu – toim) Viktor Liina teatas seejärel Putinile, et Vene sõjavägi oli teinud Aasia-Vaikse ookeani piirkonna mereliikluse üksikasjaliku analüüsi.

"Me teame marsruute, mida nad veavad ja kelle laevad need on," sõnas Liina.

Liina sõnul läbis 24. aprillist kuni 6. augustini Venemaa majandusvööndi Kuriili saarte piirkonnas 1001 alust, sealhulgas 379 sellise riigi lipu all sõitvat laeva, mida Moskva liigitab ametlikult ebasõbralikuks.

Nende aluste hulgas oli Liina andmetel 273 puistlastilaeva ja 71 tankerit. Briti lipu all sõitis 26 ja Prantsuse lipu all üheksa alust.

Euroopa Liidu riigid ja Suurbritannia on aasta algusest saadik kinni pidanud viis Vene naftat vedavat tankerit.

Laev South Star peeti kinni 20. juulil EL-i riikide ühisoperatsioonis. Prantsusmaa on peatanud tankerid Grinch, Deyna ja Tagor ning vabastanud need hiljem, Suurbritannia on aga hoidnud alates 14. juunist kinni 100 000 tonni naftat vedavat alust Smyrtos.

Rootsi pidas märtsis kinni kuivlastilaeva Caffa, mis Kiievi teatel oli vedanud vilja Venemaa okupeeritud Ukraina territooriumilt. Rootsi ülekohus otsustas augustis, et laev tuleb Ukrainale üle anda.