Euroopa Liidu üksus pidas Vahemerel kinni Vene varilaevastiku tankeri

Euroopa Liidu mereväe missiooni üksus läks pühapäeval Vahemerel Venemaaga seotud naftatankerile, mida kahtlustatakse vale lipu all sõitmises, teatas EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas.

Vahemerel tegutseva mereväemissiooni EUNAVFOR MED Irini raames läksid sisenesid operatsioonil osalevad mereväelased pühapäeval tankerile MV SUN, et kontrollida selle lipuriiklust, kirjutas Kallas esmaspäeval sotsiaalmeediaplatvormil X.

"See on kuues kahtlustatav varilaevastiku alus, millele meie EL-i operatsioonid on viimastel kuudel pardunud," kirjutas ta. Varilaevastiku all peetakse silmas ebaselge omandistruktuuriga laevu, mida kasutatakse Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidest möödahiilimiseks.

Illegal oil sales from shadow fleet ships are a critical lifeline for Russia's war in Ukraine, and we'll continue to cut them off.



The oil tanker MV SUN, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, was boarded on 30 August in the Mediterranean… pic.twitter.com/6HNcOYNcdh — Kaja Kallas (@kajakallas) August 31, 2026

Kallase sõnul kavatsevad EL-i kaitseministrid teisipäeval Iirimaal toimuval kohtumisel arutada varilaevastiku-vastaseid meetmeid.

Juulis kehtestas EL mehhanismi, mis võimaldab liikmesriikidel konfiskeerida ja müüa Venemaa naftat, mida veavad varilaevastiku laevad, kui need püüavad EL-i sanktsioonidest kõrvale hoida.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin lubas augustis, et kui Euroopa riigid viivad ellu plaanid Vene kaubalaevade konfiskeerimiseks, vastab Moskva samaga.

Putin, kes on varem öelnud, et Venemaa kaitseministeerium on saanud korralduse valmistada ette vastus, on Venemaaga seotud laevade varasemaid kinnipidamisi nimetanud piraatluseks.

EUNAVFOR MED Irini on EL-i mereväemissioon, mis käivitati 2020. aastal ÜRO Liibüa-vastase relvaembargo jõustamiseks. Hiljem laiendasid EL-i liikmesriigid missiooni volitusi, lubades selle raames korraldada laevade pardaleminekuid ja kontrollida nende dokumente ning lippu.

EL on kehtestanud sanktsioonid umbes 600 laevale, mida kahtlustatakse kuulumises Venemaa varilaevastiku võrgustikku.