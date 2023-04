Haapsalu turismifirmad prognoosivad mullusest paremat suve

Mitu suuremat Haapsalu turismiettevõtjat prognoosivad, et tänavune suvi tuleb turistide aktiivsuse poolest kas veidi parem või jääb sarnaseks mullusega. Pikemas vaates on ettevõtjad aga väga murelikud valitsuse plaani pärast kaotada ülejärgmisest aastast majutusasutuste käibemaksuerisus.

Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid teenindas mullu üle 55 000 külastaja. Neist kaks kolmandikku käis suvekuudel. Käesoleval aastal prognoositakse külastajate arvu tõusu tänu uutele ettevõtmistele nagu raekojas avatav rahvarõiva- ja rahvusliku moe näitus, Iloni Imedemaa vanavanemate teemaline väljapanek koos suvelavastusega ja Ants Laikmaa majamuuseumisse plaanitud programm.

"Sellel aastal me kindlasti kavandame külastatavust natuke üle 60 000, mis moodustab koroonaeelsest ajast 80 protsenti," ütles sihtasutuse juhataja Anton Pärn.

Fra Mare spaahotelli pidava aktsiaseltsi Heal juhatuse liige Maret Sukles ütles, et neil on praegu lootus, et suvekuud tulevad täituvuse vaatest ehk isegi natuke paremad kui mullu.

"Ma arvan, et juulis katsume ikka 90 protsendi juurde jõuda. Teised kuud on kindlasti natukene madalamad, aga plaanima peab alati paremat ja natuke rohkemat," rääkis Sukles.

Hestia Hotel Haapsalu Spa ootus on, et ööbimiste arv jääb eelmise aastaga võrreldes samaks.

Kaugem tulevik teeb aga muret kogu linna turismisektorile. Hestia Haapsalu hotelli juht Lauri Teorein ütles, et valitsuse plaan kaotada majutusasutuste käibemaksuerisus ja teha teisi maksumuudatusi võib vähendada Eesti hotellisektori käivet 15 kuni 20 protsenti olukorras, kus muud kulud sektorile samas kasvavad. Eriti suure löögi saavad tema sõnul siis ääremaad, mis elatuvad eelkõige siseturismist ja kogukondlikust ühispakkumisest.

Ka Maret Sukles tunneb muret, mida maksumuudatused tulevikus kaasa tuua võivad.

"Eriti eesti klient kindlasti mõtleb, kui palju hinnad on tõusnud. Ma ei räägi ju ainult majutusasutusest, ka muud käibemaksud tõusevad. Soome klient samamoodi. Meil ei ole ju võimalust hinda mitte tõsta, me peame hinda tõstma," ütles ta.

Sukles loodab, et valitsus on valmis majutussektoriga käibemaksutõusu protsendi üle siiski läbi rääkima.