TLÜ Haapsalu kolledž sai 25-aastaseks

Haapsalu kolledžis oli algusaastatel päevaõpe, kus õppimine oli üliõpilase jaoks põhitegevus ja koolis tuli kohal käia igal nädalal. 25 aastat hiljem on ajad muutunud ja nüüd on kõigil erialadel sessioonõpe, mis mõeldud pigem tööl käivate inimeste jaoks.

Kolledži direktor Heli Kaldas leiab, et regionaalne kolledž pole oma tähtsust kaotanud.

"See, mida me täna maakonda toome, on tasemeõpe väga erinevates valdkondades, aga väga oluline on ka õpetajate täienduskoolitus, mida me läbi viime. Väga olulised on ka mikrokraadid, mida me õige pea käivitame, nii et me saame olla lähedal oma inimestele selle õppega," selgitas ta.

Kolledži juures tegutseb äsja kümne-aastaseks saanud terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus, mis tegeleb teadustööga.

Kaldase hinnangul tuleks kolledžis olevaid teadmisi koostöös ettevõtetega senisest enam ära kasutada. Üks võimalus, kuidas ettevõtetega koostööd teha, oleks näiteks mikrokraadid.

"See on ettevõtetega väga konkreetne koostöökoht. Kui ettevõttel on vaja ühte spetsialisti ja temale ära õpetada näiteks poole aasta jooksul mingisugused väga konkreetsed kaks, kolm ainet või teadmist või oskust, siis ta saab tulla meie juurde. Me saame ühiselt selle mikrokraadi koostada ja nemad saavad väga kiire õppe," selgitas Kaldas.

Haapsalu kolledžis on praegu neljal õppekaval kokku umbes 250 üliõpilast. Tänavu avab kolledž pärast kümne-aastast pausi ka magistriõppe, mille jaoks loodi uus õppekava, kus hakatakse õpetama spetsialiste, kelle ülesanne on vanemaid inimesi paremini kogukonda kaasata ja nende oskusi ära kasutada.