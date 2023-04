Bosnia serblaste liider tahab Srpska vabariigi ühinemist Serbiaga

Bosnia serblaste liider Milorad Dodik kutsus pühapäeval üles bosnia serblaste enamusega Serblaste vabariigi (Република Српска) ühinemisele Serbiaga, teatas Raadio Vaba Euroopa.

Bosnia ja Hertsegoviina riik koosneb kahest osast – serbia enamusega Serblaste vabariik ning Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioon, kus elavad moslemitest bosnialased ning etnilised horvaadid. Selline poliitiline süsteem seati üles 1995. aastal ning sellega lõppes sõda Bosnias, mis oli osa veristest Jugoslaavia sõdadest.

Milorad Dodik on piirkonna destabiliseerimise ja korruptsiooni tõttu nii Ühendkuningriigi kui ka Ameerika Ühendriikide sanktsioonide all. Dodik on korduvalt ähvardanud, et Srpska kuulutab end Bosniast iseseisvaks. Bosnia serblaste liider on varem nimetanud Bosnia riiki rahvusvahelise kogukonna eksperimendiks ning pealesurutud riigiks.

Milorad Dodiku juhtimisel on Bosnia serblased püüdnud enda relvajõude, politseid ja maksuadministratsiooni Bosnia keskvõimu organitest eraldada. See on aga 1995. aasta Daytoni rahukokkuleppega vastuolus.

"Mitte keegi ei takista meil [serblastel] ühinemast, sest see on meie õigus ja ajalugu. Viimane sajand oli serblaste kannatuste sajand ja see sajand saab olema serblaste ühinemine," lubas Milorad Dodik oma kõnes. Dodik kõneles II maailmasõja mälestustseremoonial Srpska vabariigi põhjaosas. Tseremoonial osales ka Serbia president Aleksandar Vučić, kes ei kommenteerinud Dodiku sõnu.