New York seisab silmitsi aina kasvava kodutusega.

USA-s seisab New Yorgi linn silmitsi aina kasvava kodutusega, mis omakorda paneb inimesi muretsema kuritegevuse pärast. Linnapea Eric Adams on seetõttu edasi liikunud plaaniga, mis peaks lihtsustama vaimsete häiretega inimeste kinni pidamist ja haiglasse viimist, kuid mitte kõik pole tema lähenemisega rahul.

Aastaid New Yorgi Harlemi linnaosas elanud Cornelius kaotas hiljuti töö ja on nüüd sunnitud magama oma endise kodu ees autos, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Varjupaigad pole turvalised. Ma töötasin varem varjupaigas. Ma olen olnud varjupaigas. Seal on pussitamisi ja seal pole turvaline," ütles Cornelius.



Juhul, kui Cornelius peaks mingil põhjusel auto kaotama, siis koliks ta pigem tänavale.



New Yorgi linnapea Eric Adams on aga viimasel ajal tagant tõuganud kodutute telklaagrite eemaldamist. Samuti on tähelepanu saanud tema algatus, mis lubab politseinikel kinni pidada ja haiglasse viia inimesi, kes võivad olla vaimsete häiretega ja tõsistes eluraskustes, isegi kui nad pole hiljuti teinud midagi ohtlikku.

"Kui tõsine vaimuhaigus on põhjus, miks keegi on kodutu ja tõsiseks ohuks iseendale, siis meil on moraalne kohustus neid aidata, et nad saaksid ravi ja hoolt, mida vajavad," ütles Eric Adams.



Adams avalikustas plaani pärast mitut tõsist kuritegu, mille toime panemises kahtlustati kodutuid, kes olid juba pikemat aega vaimse tervisega kimpus. Samas pole kõik inimesed tema lähenemisega rahul, üks nendest on USA Kodanikuvabaduste Liidu New Yorgi haru juht Donna Lieberman.

"Linnapea läheneb probleemile politseiga, kui tegelikult oleks vaja rahvatervisega seotud lahendust. Kes on kõige pädevam neid hinnanguid tegema? Kas politsei või tervishoiusüsteem? Kas tervishoiutöötajad? Mina arvan, et tervishoiutöötajad," sõnas Lieberman.



Linnavalitsus on rõhutanud, et nad üritavad suurendada New Yorgi meditsiiniasutuste mahutavust, laiendada kriisiteenuseid ja kasvatada käitumishäiretele keskenduvaid hädaabimeeskondi. Linnapea üheks suuremaks toetajaks on muutunud endine kodutu Shams DaBaron, kes läks mõned aastad tagasi tänavalt vabatahtlikult psühhiaatriahaiglasse.

"Minu ja linnapea soov on midagi ette võtta. Me kavatseme neid inimesi aidata. Me üritame nende elu stabiliseerida ja tahame lõpuks neile eluaseme leida," lausus DaBaron.



DaBaron mõistab, et Cornelius ja paljud teised kodutud on kaotanud igasuguse usalduse riigiteenustesse, kuid leiab, et valitsuse sekkumine on äärmiselt vajalik.

"Vastasel juhul kaotame kodutusele veel rohkem elusid ja aina enam inimesi kannatavad trauma, vaimuhaiguse ja sõltuvuse käes," ütles ta veel.



Kriitikud aga rõhutavad, et kõigepealt peaks valitsus tegelema New Yorgi eluasemekriisiga, mis on üks peamiseid põhjuseid, miks inimesed eluraskustesse satuvad.