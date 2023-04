Linnuvaatlejad kogunesid Matsalu lahe äärde messile

Neljandat korda peetud Haeska linnuvaatlusmess meelitas pühapäeval Matsalu lahe äärde igas eas linnuvaatlejaid. Korraldaja sõnul on tegemist Eesti ainukese linnuvaatlusmessiga, mille idee tõukub Suurbritannias peetavatest linnumessidest.

Huvilised said Haeska vaatetorni kõrval uudistada linnuvaatlustehnikat ja muud selle hobiga seonduvat. Asjatundjad jagasid ka näpunäiteid. Näiteks räägiti sellest, millist elektroonilist linnumäärajat kasutada. Liinuvaatlejad Kairi ja Kreete käisid Haeska linnuvaatlusmessil teist korda ja põhjuseks oli Kreete linnuvaatlushuvi.

"Mina olen siis assistent, kes tõi noore linnuvaatleja siia kohale. Peaks ütlema, et eelmine aasta olime esimest korda ja ma olen aastaga päris palju targemaks saanud siin assistendi rollis," rääkis Kairi.

Kreete märkis, et linnuvaatluse puhul on kõige põnevam uute liikide nägemine ja näha, kuidas lind looduses käitub ja toitu otsib.

Korraldaja Ants Ale eeskujuks on Suurbritannia linnumessid. Ale ütles, et tema teada keegi teine Eestis sellist ainult linnuvaatlusele keskenduvat üritust ei korralda. Matsalu lahe piirkond on aga lindude rände jälgimiseks üks paremaid kohti Põhja-Euroopas.

"Kuna meil on selline väga eripärane asukoht siin, mis ühtib hästi just linnuvaatlusega, siis sel põhjusel tuligi mõte korraldada seda linnumessi just siin," ütles Ale.

Kui Suurbritannia linnuvaatlusmess Global Birdfair meelitas mullu suvel kohale üle 11 000 külalise, siis Haeska messil, kus huviliste arvu üle täpset arvestust ei peeta, käis pühapäeval rahvusringhäälingu tunnise külaskäigu ajal silma järgi hinnates läbi ehk mõnikümmend huvilist. Päeva peale kogunes neid muidugi rohkem. Minna on veel pikk tee, aga Ants Ale sõnul on huviliste arv aasta-aastalt siiski kasvanud.