USA seriaali- ja filmistsenaristid alustasid streiki

USA moeelu ühele tippsündmusele, Met Galale kogunenud tele- ja filmiinimesed olid lõbusast sündmusest hoolimata mures, sest kui stsenaristid tööandjatega ühist keelt ei leia, jätab streik nad kõik peagi tööta.

"Ma loodan, et streiki ei tule. Ma toetan stsenariste, kuid meil on suur meeskond, palju töötajaid, keda see streik puudutab, ja kõik nad on väärt õiglast töölepingut. Nii et jah, ma teen, mis suudan, et neid toetada ja ma loodan, et streiki ei tule ning lepinguni jõutakse. Mul on stsenariste vaja, hirmsat moodi vaja. Ilma stsenaristideta pole mingit sõud," rääkis koomik ja saatejuht Jimmy Fallon.

Paljud USA seriaalinäitlejaid ja teletöötajaid on streigi poolt, ehkki see neile isiklikult suurt kahju võib tuua. Poolehoidu streikivatele stsenaristidele avaldati Twitteris ning mujalgi sotsiaalmeedias.

"Kõik on nõus, et Hollywoodi stsenaristid on praegu alamakstud. Nõudlus sisu järele on ilmatu suur, kuid nad ei saa selle tootmise eest niisugust tasu nagu nad tahaksid," ütles Deadline Hollywoodi vanemtoimetaja Dominic Patten.

Stsenaristide esindusorganisatsiooni Ameerika stsenaristide gildi hinnangul sunnivad stuudiod ja telekanalid stsenariste tegutsema vabakutselistena, mida need sugugi ei taha. Pealegi on seriaalihooajad muutunud lühemaks, mis samuti stsenaristide sissetulekuile halvasti mõjub.

Stsenaristid nõuavad, et voogedastuskeskkondadest teenitavat tasu nendega õiglaselt jagataks.

Viimati streikisid stsenaristid 2007. aastal, streik kestis 100 päeva ning tõi meelelahutustööstusele kaks miljardit dollarit kahju.