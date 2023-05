Viljandlased kogusid palliralliga raha lastele insuliinipumba ostmiseks

Emilial avastati esimese tüübi diabeet ehk suhkruhaigus neli aastat tagasi, kui ta oli vaid kahe-aastane. Ema Marelle ütles, et haigus avaldus täiesti ootamatult ja algul oli see suur ehmatus, kuid sellega on tulnud tegeleda iga päev.

"Eks see on igapäevane jälgimine. Ja on ka sedasi, et sellega seoses on väga palju erinevaid tujusid, tujude kõikumisi. Ja võib-olla mõnest asjast peab loobuma," ütles Marelle.

Tänu lõviklubi Viljandi Fellin kogutud annetustele ja riigi toetusele sai Emilia kohe omale insuliinipumba, mis teeb tema elu palju kergemaks.

"Ma nägin küll haiglas ka, kui me alguses sinna sattusime, kuidas on see süsti variant, et liiga palju torkeid iga päev. See oleks väikelapsele ikka väga suur koormus," ütles Marelle.

Nüüd elab Emilia täisväärtuslikku elu, tõsi, väikeste piirangutega.

Lõviklubi Viljandi Fellin on võtnud diabeedihaigete laste abistamise oma südameasjaks. Laupäeval toimunud pallirallil kogutud 6125 eurot, millele lisandub jäätise- ja pannkoogimüügiga teenitud tulu, läheb Viljandi diabeedihaigete laste insuliinipumba ostu omaosaluse katmiseks.

"Eelmisel aastal toimunud palliralliga me saime toetada 15 peret, kus kasvab diabeedihaige laps. Selle aasta palliralli tuluga me proovime samaväärse või siis veel rohkem toetust leidvaid peresid saada. Kuigi haigekassa, ma tean, toetab juba ka insuliinipumba ostmist, aga seal ikkagi on omaosalus ja see omaosalus on päris suur," selgitas Lions klubi Viljandi Fellin president Kairit Olev.

Laupäeval tähistatud perepäevale panid õla alla kümned toetajad, nii et paljud inimesed, kes ise annetasid, said vastu toreda kingituse.