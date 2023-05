Juškin: peale kaotust Ukrainas kehtestatakse Venemaal diktatuur

Venemaa on Ukraina sõjas oma pealetungivõimekust juba näidanud, ütlevad asjatundjad. Balti Venemaa uuringute keskuse direktor Vladimir Juškin näeb Jevgeni Prigožini väljaastumistes juba sõjajärgseks võimuvõitluseks valmistumist.

Mis puudutab Venemaa pealetungi Ukrainas, siis selles osas on Vene väed oma võimekust viimastel kuudel juba näidanud.

"See, mida nad üritasid erinevates punktides ette võtta, oligi see suurpealetung, mida nad planeerisid. Minimaalset edu saavutasid nad Bahmuti ümbruses. Mujal oli edu praktiliselt olematu selle suurpealetungi käigus. Hetkel Venemaa uut suurt pealetungi kindlasti alustada ei suuda," lausus rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik.

Vladimir Juškin ütles, et strateegiliselt on Venemaa kaotanud ja viimased sündmused on võimuvõitlus juba vaatega Putini-järgsele Venemaale. Polkovnikud ja majorid on vihased Putini ja kindralite peale, kes saatsid neid Ukrainasse surema. Juškin nimetab neid rahvuspatriootideks.

"Täna me näeme Putini-järgse võimu moodustamist. Prigožini intervjuu on suunatud tulevikku. Ta saab aru, et Venemaal küpseb poliitiline kriis seoses sõjalise kaotusega mis iganes vormis. Ja tema valib selles kriisis endale poole ja olulise rolli," lausus Juškin.

Juškin ütles, et võimuvõitluses hakkavad olulist rolli mängima erasõjafirmad. Ta viitab endisele kaitseministri asetäitjale Mihhail Mizintsevile, kes ühines Wagneriga, kuid nimetab teisigi, veel olulisemaid mängijaid.

"Samuti võtab poole Medvedev oma sõjakate kirjutistega. Sama teeb Peskov, saates oma poja Ukraina rindele Prigožini juurde. Aga Mizintsev läks lihtsalt Prigožini asetäitjaks. Ja neile jõududele tuleb lisada erinevad erasõjafirmad," lausus Juškin.

Oluline jõud on ka sõjast naasvate sõdurite mass, lisas Juškin. Tema ei näe sõjajärgse Venemaa kujundajatena demokraatlikke jõude.

"Pärast kaotust kehtestatakse Venemaal diktatuur – rahvuspatriootide ainuvõim. See hakkab kohe rahvusreeturitega arveid õiendama," nentis ta.

Juškin lisas, et ametnikud ja äriringkonnad on valinud välja kauged lennuväljad ning valmistuvad evakuatsiooniks.