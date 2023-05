Tüür: osa FSB-st mängib sellele, et Vene praegune süsteem varsti muutub

Palgasõdurite grupi Wagner juht Jevgeni Prigožin avaldas eelmisel nädalal videod, milles kritiseerib teravalt Venemaa sõjalist juhtkonda ja esitab ultimaatumeid.

Karmo Tüür kommenteeris, et Vene sõjalise võimu ladvikus käib sõda positsioonide parandamise nimel ning osa eriteenistustest arvab, et praegune süsteem varsti muutub.

"Kuni püsib veel praeguse võimu garant või vähemalt illusioon, seni nad omavahel ei sõdi. Või ütleme, see sõda käib, aga see käib positsioonide parandamise nimel. Aga kui süsteem peaks ühel hetkel lõppema ja tundub, et praegu vähemalt osa eriteenistustest mängib ise selle peale, et see süsteem varsti murdub, siis läheb loomulikult üksteisega arveteklaarimiseks, kõige vähem on see kompromaatide sõda, aga see võib olla ka kineetiline sõda," rääkis Tüür.

Balti Venemaa uuringute keskuse direktor Vladimir Juškin näeb Prigožini väljaastumistes sõjajärgseks võimuvõitluseks valmistumist. Tüür nõustus Juškini arvamusega.

"Praegu vähemalt üks osa FSB-st on hakanud mängima selle peale, et see süsteem kas lakkab või vähemalt muutub tegutsemisvõimetuks. Ja ta mängib selle peale, et olla valmis. Olla valmis erinevateks võimalikeks stsenaariumiteks. Kas see nüüd lõpeb paleepöördega või lõpeb see n-ö sõjaväelise võimu ülevõtmisega, neid variante on veel mitmeid. Aga praegu juba mitmed osalised, sealhulgas eriteenistused ise mängivad selle peale, et see muudatus tuleb ja tuleb suhteliselt varsti," rääkis Tüür.

Tema hinnangul ei ole samas välistatud, et kõige selle käigus valmistatakse hoopis midagi suuremat ette Ukrainas.

"Üks ei välista teist. Organiseeritud kaose teooria näeb ette, et võimalikult palju erinevaid stsenaariume tuleb korraga õhku paisata selleks, et nii siseriiklikud kui ka välisriiklikud mängijad oleks segaduses, üritaksid panustada valedele figuuridele, teeksid vigu. Ja siis selles vigade udus, kaoses on võimalik manipuleerida inimestega. Võimalik, et korraga on töös ka selline stsenaarium, et läheb käiku midagi hoopis rängemat Ukrainas ja selle varjus saadakse praegune režiim säilitada. Aga pigem tundub, et neid ressursse ei ole, mida saaks Ukrainas veel täiendavalt kasutada, nii et pigem see jõud, mis iganes mõttes, nii sise- kui välisriiklikus mõttes läheneb kuhtumisele," kommenteeris Tüür.