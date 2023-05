USA õhuvägi tõi nädalaks Ämarisse kolm hävitajat F-22

Virginias paikneva 94. ekspeditsioonieskadrilli 12 F-22-e on õppusteks Poolas. F-22 võimaldab jagada teistega lahinguvälja olukorrateadlikkust õhuülekaalu saavutamiseks. Praegu harjutatakse kiiret ohule reageerimist kasutades erinevate võimekustega lennuvälju ja eri riikide lennukeid. Kolm hävitajat saabusid nädalaks Ämarisse.

"Täna hommikul lendasid piloodid Leetu ja tegid koostööd Portugali ja Rumeenia pilootidega. Homme nad loodavad teha koostööd Briti Typhoonidega, mis baseeruvad Ämaris. See pole esimene kord, kui F-22 on Ämaris. Ma arvan, et esimene kord oli 2015. Ja ma eeldan, et need tulevad tagasi. Meie sõjaväed peavad kokku leppima ajaplaani ja eesmärgi," rääkis USA suursaadik Eestis George P. Kent.

"Näiteks täna hommikul startisime siit ja lendasime Leetu simuleerides ründelennukite saatmist maasihtmärke tabama," ütles major Dan USA 94. ekspeditsioonieskadrillist.

USA on kaheksa aasta jooksul finantseerinud üle 32 miljoni euro ulatuses taristu loomist Ämari lennubaasi. Viimane rajatis on 2000-kuupmeetrise mahutavusega kütusehoidla.

"Me ehitasime maja Balti õhuturbemeeskondadele, et nad saaksid elada baasis. Ehitasime hooldusangaari, et saaks hooldada lennukeid Eesti ilma eest varjus, kaks laadimisperrooni, neist ühe ohtlike lastide jaoks, et saaks ohtlikku lasti käidelda inimestest kaugemal. Ja ehitasime taktikalise perrooni 12 hävitajale," rääkis USA armee insenerikorpuse esindaja Chris Bailey.

Ämari valmistub suvisteks õppusteks. Kolmapäeval oli näha Tšehhi õhuväe lennukeid ja USA ründekoptereid.