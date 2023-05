Sõjavastase särgi tõttu surve alla sattunud Narva õpetaja lahkub töölt

Noor õpetaja jäi promenaadil videole, kus kandis T-särki loosungiga "Putin on m*nn", kirjutab Delfi (Delfi lingil on näha õpetaja koos vaidlusaluse T-särgiga). Video postitati hiljem Tik Tokki, kus see levis kiiresti, sealhulgas ka kooli õpilaste ja nende vanemate seas, kes ise postitasid video korduvalt sotsiaalmeediasse uuesti ning lisasid sellele vihaseid kommentaare "Ta on õpetaja!".

Lapsevanemad andsid pahameelest teada ka kooli direktorile Tatjana Salule, kes selgitas neile, et õpetaja kandis T-särki väljaspool kooli ja vabal ajal. Lapsevanemad ja osa lapsi ei olnud aga selle selgitusega rahul ja rääkisid jätkuvalt edasi, et selline käitumine on lubamatu.

Direktor kohtus Vorontšihhinaga ja tegi talle ettepaneku, et ta annaks vihaste lapsevanemate ees selgitusi, kuid seejärel pani õpetaja tema lauale avalduse töölepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.

"Tegelikult on Alinal tähtajaline tööleping kuni suveni. Me teadsime juba ette, et ta ei kavatse seda pikendada, aga pärast kohtumist otsustas ta ennetähtaegselt lahkuda," selgitas direktor Salu.

Kui RusDelfi küsis direktorilt, kas selline käitumine õpetaja poolt oleks võinud lõppeda distsiplineerimise või isegi vallandamisega, vastas ta, et igaühel on õigus oma tõekspidamistele, kuid oluline on mõista, et Narva on linn, kus kõik tunnevad üksteist ja üksteist tuleb kohelda austusega. Direktor rõhutas, et Vorotšihhinat ei vallandatud T-särgil oleva teksti pärast, vaid ta "lahkus omal soovil".

Vorontšihhina, kelle viimane tööpäev on 19. mail, ütles, et ta pole veel valmis juhtunut kommenteerima.