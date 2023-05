Kallas: pean kõnelusi osalise tasulise õppe lubamiseks ülikoolides

"See on lepitud kokku koalitsioonileppes, et osakoormusega õpe, ka eestikeelne doktoriõpe ja täiskasvanud inimestel uue samaväärse kraadi taotlemine - nendel juhtudel on võimalik õppida ka tasulistel kohtadel. See ei tähenda, et me tasuta eestikeelse õppe ära kaotame. Ei," ütles Kallas ERR-ile.

"Eesmärk on mitte vähendada tasuta õppekohti kõrgkoolides. Läbirääkimised sel teemal, millised regulatsioonid me sisse viime, on rektoritega algamas," sõnas minister.

Koalitsioonileppes on valitsuserakonnad andnud lubaduse toetada tasuta esimese eestikeelse kõrghariduse andmise jätkumist praeguses mahus. "Anname ülikoolidele võimaluse kehtestada määratud juhtudel õppekoha tasu ka eestikeelses õppes," kirjutatakse leppes.

Samuti kavandatakse luba seadusega küsida erandjuhtudel õppemaksu ka doktoriõppes ja laiendada paindlikke tasulisi õpivõimalusi, nagu näiteks osakoormusega õpe ja üheaastased magistrikavad.