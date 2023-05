Eestit esindab Bocuse d'Or Euroopa voorus Ivan Derizemlja

Kaks osalejat, Herkki Ruubel ja Ivan Derizemlja olid ligi kuuetunnise võistluse läbi teinud ja said tulemused teada alles õhtul restoranis Noot. Eestit sõidab Norrasse esindama Derizemlja.

Võistlus kutsehariduskeskuses peeti Bocuce d`Ori reeglite järgi, kus roogade valmistamiseks kulub viis ja pool tundi, meeskonda kuuluvad kandidaat, abikokk ja treener.

Kokkade tööd hindas rahvusvaheline žürii. mida juhtis Rootsi aasta kokk Jessie Samuelsson.

"Me esimese kutse saime 2007. Sellest ajast peale kuni tänaseni oleme 16 korda osalenud ja meil on kaheksa kandidaati olnud. On kohalik voor, kandidaat pääseb Euroopa vooru, kus 20 riiki võistlevad. Sealt pääseb kümme edasi finaali. Ja me oleme kaheksast korrast kuuel korral pääsenud finaali," rääkis Bocuse d`Or Eesti president Dimitri Demjanov.

Demjanov ütles, et sellisel võistlusel osalemine on Eesti kokanduse taset oluliselt tõstnud.

"Enamus kokki, kes on Michelini soovituse või tärni saanud, on Bocuse'ist läbi käinud. See on suur põletusahi, mis toodab kulda," rääkis Demjanov.

Ivan Derizemlja on osaühingu Rondeau omanik ja aasta kokk 2021. Herkki Ruubel on olnud peakokk Pärnu parimates restoranides, praegu õpetab ta kutsehariduskeskuses kokki. Kutsehariduskeskuses peeti võistlus seetõttu, et mõlemad mehed omandasid kokakutse selles koolis.

"See on meile väga suur asi ja tegelikult ka väga suur au. Ma arvan, et Eestis palju neid koole ei ole, kus seda korraldatakse. Tehti meile pakkumine, meie olime valmis seda pakkumist vastu võtma. Hiljem selgus, et meil on põhjust väga kaasa elada, sest mõlemad võistlejad on meie vilistlased," ütles Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp.