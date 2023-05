Tartu Ülikooli raamatukogu avas eksamisessiooniks taas ööraamatukogu

Viis nädalat on seni kõige pikem ööraamatukogu periood. Siiski oleksid tudengid soovinud seda veelgi pikendada, kuna eksamid on erialati väga erinevatel aegadel.

"On erialasid kus praegu sess on täies hoos, eksamid toimuvad, samas arstitudengid, nemad istuvad koolis eksamitel jaanipäevani välja. See on väga vajalik just neile kes näiteks ei saa elada sellises kohas kus on rahulik õpikeskkond, tavaliselt ühikates on tudengid mitmekesi toas," rääkis TÜ üliõpilaskonna aseesimees Siret Siim.

Ideaalis võiks tudengite sõnul olla raamatukogu lahti muidugi iga päev ja kogu ööpäeva. Direktor Krista Aru sõnul raamatukogu ka selle poole püüdleb.

"Maja on ju väga suur ja maja ei ole praegu nii ehitatud, et oleks hea väike koht. Me katsume majas tekitada sellised tsoonid kus 24/7 oleks ka võimalik ja saaks mõne aasta pärast teostuma. See oleks ülikoolilinnas igati normaalne, aga tänasel päeval ei ole meil seda ruumi majas ja ei ole ka endal seda jõudu ja raha," ütles Aru.

Lisaks pikemale lahtiolekuajale on ööraamatukogu ajal igal tööpäeva õhtul tudengitele ka mõni pingeid leevendav tegevus – näiteks esmaspäeviti jagavad oma teadmisi arstitudengid ning teisipäeviti ja neljapäeviti on külas teraapiakoerad.