Vaba Lava kolib Telliskivist ära

Vaba Lava nõukogu esimehe Allan Kaldoja sõnul oli teatril kinnisvara omanikuga algselt seitsmeaastane üürileping, mis lõppes tunamullu sügisel. Lepingut pikendati aasta võrra ja läbirääkimisi peeti ka edasiseks. "Paraku meil see otseselt ei õnnestunud, mõlemat poolt rahuldavat kokkulepet ei saavutanud. Siis otsustasime, et tuleb edasi liikuda. See on teatri enda jaoks jällegi võimalus teha selline energeetiline restart, mida on aeg-ajalt kasulik teha," kirjeldas ta.

Telliskiviga saavutati kokkulepe tegutsemaks käesoleva hooaja ehk mai lõpuni ning viimased etendused Vabal Laval toimuvadki käesoleval nädalal.

"Otsime teatrile uut kodu järgmiseks viie- kuni seitsmeaastaseks perioodiks. Me ei taha juuri alla ajada kuskil nii lõplikult, kuna oleme selline dünaamiline, positiivset muutust toov teater. Kui Telliskivisse ka tulime, siis oli seal tõesti ainult F-hoone ja kirbuturg. Pärast meie saabumist on see piirkond muutunud üheks elavamaks meelelahutuse- ja kultuurivööndiks Tallinnas ja usun, et ka meie teatril on olnud seal väike roll mängida," rääkis Kaldoja, lisades, et praeguses hoones tegutsetud üheksa aasta jooksul käis läbi üle poole miljoni külastaja.

Praegu on Vaba Lava läbirääkimistes mitme võimaliku uue asukohaga erinevates paikades üle Tallinna. "Igaüks neist on millegi poolest väga väljapaistev, aga nad on tõesti erinevad ja me pole veel otsustanud. Tahaksime jõuda selle otsuseni hiljemalt suve lõpuks. Järgmise hooaja Tallinnas etendusi andes me üürime saale, kuna uue koha ettevalmistamine võtab ikka aastakene aega vähemalt," sõnas Kaldoja.

Uues majas soovib teater tööd alustada 2024. aasta sügisel algaval hooajal, variantide seas on Kaldoja sõnul kolm väga erinevat kohta, mida veel täpsemalt kommenteerida ei saa. "Üks koht on väljakujunenud kultuuritempel, üks koht väljakujunenud, aga tegelikult arengujärgus väga särav ja vabariigi eesrindlikumaid kaubanduse- ja meelelahutusvööndeid ja ühte alles hakatakse rekonstrueerima uueks eluks," kirjeldas ta.

Telliskivi ruumides tegutsemisele said saatuslikuks erinevad sündmused nagu ka vahepeal teatrid sulgenud pandeemia. Kaldoja märkis, et maja omanik oli oma üürinõudmistes optimistlik, kuid aastate jooksul oli koostöö omanikuga meeldiv ning pandeemia ajal tuldi ka üüris vastu. Kultuuritegevus peaks praegusel pinnal jätkuma ka peale Vaba Lava lahkumist.