Ekslik piknikutasu küsimine Kadrioru pargis üllatas lasteaeda

Kadrioru Pargi kommunikatsioonijuht Tiina Salumäe tunnistas, et sotsiaalmeedias laia kõlapinda leidnud lasteaialt piknikuala kasutamise eest tasu küsimine oli inimlik eksitus.

"Me vabandame ning loodame, et olukord on nüüdseks lahenenud. Palume vabandust. Pargialade kasutamine ärilistel eesmärkidel on tõepoolest tasuline, kuid lasteaedadelt või koolidelt me loomulikult tasu ei küsi," sõnas Salumäe.

Pargi kasutamise hinnakiri on aastast 2016 ning hetkel on see uuendamisel.

Salumäe ütles, et piknikupidajad on parki alati oodatud, ja piknikut võib korraldada sellistel aladel pargis, mida niidetakse.

"Me soovime, et suuremad piknikud kooskõlastatakse meiega ning järgitakse ka pargi kodukorda, mida saame piknikule tulevatele gruppidele registreerumisel meelde tuletada. Vaatame alati iga juhtumit eraldi ning enamus on neid gruppe, kelle puhul piirdumegi registreerunutele lihtsalt pargi kodukorra meeldetuletamisega," sõnas Salumäe.

Kadrioru Pargi kehtestatud hinnakirja järgi on näiteks lilleaia rent tunnis 383.46 eurot, Luigetiigi saare kasutamine maksab 306.78 eurot tunnis, pargi territooriumi kasutamine kaheks tunniks 383.47 eurot.