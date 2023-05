Poola plaanib soetada mereväele uued allveelaevad

Poola mereväel on praegu vaid üks allveelaev, kaheksakümmnendatel Nõukogude Liidus vette lastud Orzel. 2021. aastal arvati kaks Saksamaal kuukümnendatel ehitatud allveelaeva teenistuset välja.

Poolakad on erineva tõsidusega pikalt arutanud moodsate allveelaevade soetamist, samas ei ole need püüdlused varem vilja kandnud.

Mida vanemaks Orzel jääb, seda lähemale jõuab Poolale otsustamise koht, kas osta uued allveelaevad või allveevõime sootuks maha kanda, ütles ERR-ile Eesti mereväe ülem Jüri Saska.

"Näitena võib tuua Taani, kes 2000. aastate keskpaigas oma allveelaevad maha kandis. Kas häälekamalt või vähem häälekamalt tuuakse vahel esile, et see ei olnud väga hea mõte. Võtab kaks sekundit, et maha kriipsutada, aga võtab 20 aastat ehitada," ütles Saska.

Seega on Saska sõnul ülioluline, et Poola taas uute allveelaevade soetamist plaanib.

Peale Poola on Läänemere maadest allveelaevad Saksamaal, Rootsil ning ka Venemaal.

"Venelastel on praegu siin üks, vahest kaks allveelaeva. Ka üks allveelaev Läänemerel on väga suur probleem, seni kuni ei teata kus ta on," selgitas Saska.

Allveelaevade peamine eelis ongi nende võime mere sügavuses ennast peita. Kuig Läänemeri on ookeaniga võrreldes väike, on siin erineva soolsuse ja temperatuuriga veekihid, mida allveelaevad saavad kasutada, et ennast sonari eest varjata. Allveelaevad on seega Läänemerel suur oht teistele alustele olgu need sõja- või kaubalaevad, ütles Saska.

Kuid allveelaevadele jagub ülesandeid veel, kirjeldas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tony Lawrence. "Neid saab kasutada luuramiseks ning selleks, et varjatult viia eriveälased sihtmärgi lähedale. Neil on ründav roll torpeedode ja mõnikord tiibrakettidega. Neid kasutatakse ka mineerimisel. Allveelaevu saab kasutada ka merepõhjas, selleks et rünnata või kaitsta merealust taristut, kaableid ja torusid. Seal on neil päris unikaalne roll."

Kuigi NATO allveelaevadel on Läänemerel ka praegu tänu Saksamaale ülekaal, siis oleksid Poola uued laevad siiski oluline täiendus Läänemere julgeolekule. Samas ei ole teada, mida täpselt poolakad plaanivad.

"Neil tundub olevat raskusi, et defineerida, mis on nende ambitsioonid merel. Kas nad on Läänemere riik või tahavad nad mereväge alustega, mis sobivad süvamerele, tegutsemiseks ka mujal maailmas. Üleeilsest teatest ei selgu, mis nad uute allveelaevadega teha tahavad," ütles Lawrence.

Tõenäoliselt kulub Poolal veel aastaid - kui mitte üle aastakümne - uute allveelaevade kasutusele võtmiseks.