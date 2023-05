Kaitseliidu Hiiumaa malevkond kuulub juunist Saaremaa malevasse

Ühinemisotsuse kinnitas Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi hiidlaste ja saarlaste vabatahtlikku soovi arvestades.

"Saaremaa maleva ja Hiiumaa malevkonna liitumine on tegelikult teemaks olnud juba päris mitu aastat. Kaitse hakkab toimima ühtse juhtimise alt. See tähendab seda, et meie koostöö, koordineerimine ja kõik tegevused saavad olema lähtutud ühest vaatenurgast ehk siis suursaarte kaitsest Lääne-Eestis ja Lääne ringkonnas tervikuna," rääkis Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Arto Reinmaa.